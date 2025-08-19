Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

TEDAVİYE EVDE DEVAM EDİLECEK

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından yoğun bakıma alınan Şen, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şen'in tedavisinin bir süre evinde devam edeceği bildirildi.