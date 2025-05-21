Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri

Gözde kızarıklık, batma, sulanma, kapakta açılma ya da şaşılık gibi sorunlar yaşıyorsanız, sebebi tiroit olabilir. Uzmanlara göre tiroit rahatsızlıkları yalnızca hormon dengesini değil, göz sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının bu tabloda belirleyici bir risk faktörü olduğunu vurgularken, bazı hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını ve acil cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Serin'in birebir açıklamalarıyla, göz ve tiroit ilişkisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İşte Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin'in açıklamalarından satır başlıkları;

"Gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma, batma... Bunlar tiroit hastalarında rastladığımız durumlar. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren diğer tiroit hastalıklarında da gözlemlenebiliyor."

"SİGARA, GÖZ BULGULARININ AĞIR SEYRETMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Didem Serin: "Tiroit hastalığı seyrinde göz bulgularının çıkmasında bir takım önemli faktörlerimiz de var. Öncelikle bu faktörlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Bunlardan en önemlisi sigara. Tiroit hastası olup sigara içen hastalarda eğer bir yatkınlık varsa göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor. Hastalarımızın sigarayı bırakmasını özellikle istiyoruz."