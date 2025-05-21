Göz sorunlarının altında 'tiroit' çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri
Gözde kızarıklık, batma, sulanma, şaşılık ve hatta kapak bozuklukları… Tüm bu sorunların ardında tiroit hastalıkları olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının riskleri artırdığını vurgularken, bazı hastalarda acil cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekti. İşte birebir açıklamalarıyla çarpıcı detaylar...
Gözde kızarıklık, batma, sulanma, kapakta açılma ya da şaşılık gibi sorunlar yaşıyorsanız, sebebi tiroit olabilir. Uzmanlara göre tiroit rahatsızlıkları yalnızca hormon dengesini değil, göz sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının bu tabloda belirleyici bir risk faktörü olduğunu vurgularken, bazı hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını ve acil cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Serin'in birebir açıklamalarıyla, göz ve tiroit ilişkisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…
İşte Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin'in açıklamalarından satır başlıkları;
"Gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma, batma... Bunlar tiroit hastalarında rastladığımız durumlar. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren diğer tiroit hastalıklarında da gözlemlenebiliyor."
"SİGARA, GÖZ BULGULARININ AĞIR SEYRETMESİNE NEDEN OLABİLİR"
Prof. Dr. Didem Serin: "Tiroit hastalığı seyrinde göz bulgularının çıkmasında bir takım önemli faktörlerimiz de var. Öncelikle bu faktörlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Bunlardan en önemlisi sigara. Tiroit hastası olup sigara içen hastalarda eğer bir yatkınlık varsa göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor. Hastalarımızın sigarayı bırakmasını özellikle istiyoruz."
"İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VAKALARDA CERRAHİ ŞART OLABİLİR"
Prof. Dr. Didem Serin: "İlaç tedavisine yanıt vermeyen vakalarda bazen acil cerrahi müdahale gerekebilir. Gözde içeri doğru alınma, kapak düzeltilmesi veya şaşılık gibi kalıcı göz bozukluklarının cerrahi yöntemlerle düzeltilebilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözlerini asla sakınmazlar! Dürüstlük timsali burçlar
- Resimde ilk ne gördün? Kişilik testi: Zeka ve dikkat seviyen ortaya çıkıyor...
- 2B arazisi nedir, kimler satın alabilir? 2B arazisine ev yapılır mı, şartları neler?
- TUS tercihleri başladı: ÖSYM TUS kontenjanları açıklandı! 2025 Taban ve tavan puanlar ne oldu?
- Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar
- KOSGEB DUYURDU: En az 1 milyon TL 3 sene vadeli kredi alabilirsiniz
- Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!
- Optik illüzyon testi: Aslan mı kedi mi? İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizin şifresini çözüyor
- Onlar doğuştan tembel! En disiplinsiz 2 burç belli oldu
- Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte 1.5 milyon TL kredinin ödeme planı
- Hastalıklara kalkan olun! Canan Karatay'ın bağışıklık sistemini güçlendiren sırrı ortaya çıktı!