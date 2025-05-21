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Göz sorunlarının altında 'tiroit' çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.05.2025 19:17
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Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri

Gözde kızarıklık, batma, sulanma, şaşılık ve hatta kapak bozuklukları… Tüm bu sorunların ardında tiroit hastalıkları olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının riskleri artırdığını vurgularken, bazı hastalarda acil cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekti. İşte birebir açıklamalarıyla çarpıcı detaylar...

Gözde kızarıklık, batma, sulanma, kapakta açılma ya da şaşılık gibi sorunlar yaşıyorsanız, sebebi tiroit olabilir. Uzmanlara göre tiroit rahatsızlıkları yalnızca hormon dengesini değil, göz sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının bu tabloda belirleyici bir risk faktörü olduğunu vurgularken, bazı hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını ve acil cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Serin'in birebir açıklamalarıyla, göz ve tiroit ilişkisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

GÖZ PROBLEMLERİNİN GİZLİ SEBEBİ: TİROİT!

İşte Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin'in açıklamalarından satır başlıkları;
"Gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma, batma... Bunlar tiroit hastalarında rastladığımız durumlar. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren diğer tiroit hastalıklarında da gözlemlenebiliyor."

"SİGARA, GÖZ BULGULARININ AĞIR SEYRETMESİNE NEDEN OLABİLİR"
Prof. Dr. Didem Serin: "Tiroit hastalığı seyrinde göz bulgularının çıkmasında bir takım önemli faktörlerimiz de var. Öncelikle bu faktörlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Bunlardan en önemlisi sigara. Tiroit hastası olup sigara içen hastalarda eğer bir yatkınlık varsa göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor. Hastalarımızın sigarayı bırakmasını özellikle istiyoruz."

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

"İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VAKALARDA CERRAHİ ŞART OLABİLİR"
Prof. Dr. Didem Serin: "İlaç tedavisine yanıt vermeyen vakalarda bazen acil cerrahi müdahale gerekebilir. Gözde içeri doğru alınma, kapak düzeltilmesi veya şaşılık gibi kalıcı göz bozukluklarının cerrahi yöntemlerle düzeltilebilir."

Göz problemlerinin gizli sebebi: Tiroit!Göz problemlerinin gizli sebebi: Tiroit! GÖZ PROBLEMLERİNİN GİZLİ SEBEBİ: TİROİT!

Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri
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Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri Göz sorunlarının altında ’tiroit’ çıkabilir! Uzmanından hayati uyarılar ve tedavi seçenekleri

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