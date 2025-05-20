Memişoğlu: Dünyanın en erişilebilir sağlık sistemine sahibiz!

Dünya'da sağlık alanında yapılan çalışmalar ve son gelişmeler hakkında bu yıl 78'inci düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Memişoğlu, Türk Sağlık Sistemine ilişkin önemli detaylar aktardı. Memişoğlu, Türkiye'de sürdürülen sağlık sisteminin dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık sistemi olduğunu vurgulayarak sağlık alanında yapılan yaratımların önemine ilişkin konuştu. Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yapılan yatırımlar, güçlü teknolojik altyapı, nitelikli hekim ve sağlık çalışanları ile iyi hekimlik uygulamaları sayesinde küresel ölçekte örnek teşkil eden bir sağlık sistemi oluşturduklarının altını çizerek, "Covid-19 salgını sürecinde de bu güçlü yapının sağladığı imkanlarla, ihtiyaç duyan ülkelere sağlık alanında destek sağladık" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ALANINDA YENİ BİR ADIM!

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğunu vurgulayarak, "Şimdi de sağlık alanında yeni bir adım atarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını hayata geçirdik. 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modelimizle öncelikli olarak koruyucu hekimliği önemsiyoruz, sağlık alanında teknoloji üretimini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla araştırmadan geliştirmeye, fikirden ürüne uzanan bütüncül bir ekosistem inşa ediyoruz. Amacımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı sağlık çözümleriyle hem ulusal hem de küresel sağlık kapasitesine katkı sunmaktır. Sağlık alanında marka ve katma değer oluşturuyoruz; dünyaya teknoloji ve yeni ürünler üreteceğimiz önemli bir adım atıyoruz. 'Sağlık için Tek Dünya' hedefi ile Türkiye olarak siz değerli sağlık öncüleri ile 'Üreten Sağlık' modelimiz başta olmak üzere samimi iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.