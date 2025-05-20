Liberya’da M çiçeği vakasında artış: 78 kişi hayatını kaybetti

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (NPHIL) Genel Müdürü Dougbeh Chris Nyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 4 yeni M çiçeği vakasının görüldüğünü belirtti.

Nyan, böylece ülkede ocaktan bu yana M çiçeği virüsü vaka sayısının 78'e yükseldiğini kaydetti.

Liberya, M çiçeği virüsü ile mücadele kapsamında geçen ay Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumundan 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim almıştı.

HEM HAYVANLARDAN HEM DE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

