Bakan Memişoğlu Ukraynalı mevkidaşı Liashko ile Cenevre’de görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, bu yıl 78.'si düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi dolayısıyla Cenevre'de resmi temaslarda bulundu. Bakan Memişoğlu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımın devamında, "Cenevre'de, Ukrayna Sağlık Bakanı Sayın Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Önümüzdeki dönemde, sağlık alanındaki iş birliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor; attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN