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95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Bakanlık resmen duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 10:58 Güncelleme: 18.05.2025 11:25
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95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Bakanlık resmen duyurdu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 'Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.' ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'er tanesinin ise "kanser", "immün trombositopeni", "talasemi" (demir bağlayıcı) ile "astım ve KOAH" tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğunu duyurdu.

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95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Bakanlık resmen duyurdu 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Bakanlık resmen duyurdu 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Bakanlık resmen duyurdu
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