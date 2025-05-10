Kardiyologların 5 mucizevi kahvaltı önerisi!

Uzman Kardiyolog Dr. David A. Sabgir, doğru besinlerle yapılan bir kahvaltının damarları koruyabileceğini, tansiyonu dengeleyebileceğini, kolesterolü düzenleyebileceğini ve kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

İşte kalbin en büyük dostu olan 5 mucizevi kahvaltılık...

Avokado

Kalbin en güçlü dostu olarak nitelendirilen avokado, tekli doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin. Kolesterolü dengelemeye ve potasyum içeriği sayesinde tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

Yulaf ve Tam Tahıllı Ekmek

Lif oranı yüksek olan bu besinler, düşük glisemik indekse sahiptir ve bu sayede kan şekerini dengeler. Ayrıca sindirim sistemini destekleyerek kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlar. Lifli kahvaltılıklar, aynı zamanda uzun süre tok kalmanızı da sağlar.

Yumurta

Haşlanmış formuyla önerilen yumurta, kaliteli protein ve birçok vitamin-mineralin doğal kaynağıdır. Son bilimsel araştırmalara göre, haftada birkaç gün yumurta tüketmenin kalp sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı kanıtlandı. Tokluk hissi vermesi, kahvaltı için onu ideal kılıyor.

Şekersiz Fıstık Ezmesi

Sağlıklı yağlar ve protein yönünden zengin olan fıstık ezmesi, özellikle şekersiz tercih edildiğinde kalp sağlığına önemli katkılar sağlar. İçeriğindeki doymamış yağlar sayesinde kötü kolesterol seviyesinin düşmesine destek olur. Tam tahıllı ekmek üzerinde tüketilmesi önerilir.