Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat

Vitaminler, büyüme, gelişme ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi için önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, özellikle çocuklar için çok gerekli olan vitaminlerin başında D vitamini geldiğini söyledi.

Çocuklarda D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu olumsuz etkileyerek raşitizm gibi hastalıklara yol açabildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mesut Arslan, "Oysa D vitamini ihtiyacı doğal yoldan güneş sayesinde karşılanabiliyor. Bunun yanında tüketilen besinler deD vitaminiaçısından oldukça önemli oluyor. D vitamininin en fazla somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. D vitamininin başlıca kaynağı, ciltte güneş ışınlarının etkisiyle aktifleşen D3 formudur. Normal şartlar altında insan vücudunda bulunan D vitaminin yüzde 90 ile 95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün hayat şartları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık havada az zaman geçirmek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir" dedi.

D vitamini eksikliğinin büyüme ve gelişmede geriliğe sebep olabildiğini belirten Uzm. Dr. Mesut Arslan, D vitamini eksikliği belirtilerini şöyle anlattı;

"Sık enfeksiyon geçirme, ishal, saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümesi, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, kemik ağrısı, davranış bozuklukları, mafsallarda şişme, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte güçlük çekme ve sürekli üşüme diğer yaygın belirtilerdir. D vitamini eksikliği kişilerde, kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklara yol açabilir. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa sebebiyet verebilir. Raşitizm, D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelir. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği bozulması gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara sebep olabilmektedir."

D vitamini takviyesinde uygun doza hekim karar vermeli

Yüksek D vitamini seviyesinin de, organlarda ve yumuşak dokularda kalsiyum birikmesine sebebiyet verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Mesut Arslan, "D vitaminifazlalığıkanda kalsiyum yükselmesine, böbrek hastalıklarına, böbrek taşlarına ve damar sorunlarına yol açabilmektedir. Fazla D vitamini, zehirlenmelere yol açabilmekte ve bu zehirlenme sonucunda gelişen böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği ölüme sebep olabilmektedir. Bu sebeple D vitamini tedavisi almadan önce mutlaka doktora danışılmalı ve kişiye uygun D vitamini eksikliği tedavisi uygun dozlarda yapılmalıdır" diye konuştu.