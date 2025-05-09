Erken ergenliğe karşı beslenme önerileri

Diyetisyen Ruken Kuzu, obezitenin ve endokrin bozuculara maruz kalmanın erken ergenlik riski oluşturduğunu hatırlattı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ruken Kuzu, ergenliğe giriş yaşının düşmesinde beslenmenin önemine dikkat çekti. Ergenliğin kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşlarında başlayıp, 18 yaşına kadar devam ettiğini hatırlatan Kuzu, şöyle konuştu:

"Ergenlik kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında 9 yaşından önce başlıyorsa bu erken ergenlik oluyor. Ve yapılan çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erken ergenliğin arttığını gösteriyor. Nedenleri de özellikle beslenme ve yaşam koşullarının değişmesi ile birlikte aşırı kilo alma ve endokrin bozuculara maruziyetin artması. Anne babalar çocukları bebeklik çağındayken beslenmelerinde söz sahibi ve çok titiz davranıyorlar. Ancak bebeklikten çıktıktan sonra çocukların beslenme alışkanlıkları ebeveynler ne kadar çaba sarf etse de okul, arkadaş ortamında tercihler değişiyor. Daha çok fastfood, daha çok paketli gıda Teknoloji bağımlılığının artması, fiziksel aktivitenin yok denecek kadar azalması çocukların daha kolay kilo almasına yol açıyor. Kilo fazlalığı erkek çocuklarında gecikmiş, kız çocuklarında erken ergenliğe yol açabiliyor. Elbette ki çocuklukta sahip olunan yağ hücreleri yetişkinlikte de yaşanabilecek şişmanlığın habercisi oluyor. Ergenlikte döneminde sağlıklı beslenmenin yetişkinlik için de fayda olduğunun bilincini çocuklara kazandırmak gerekiyor."

Erken ergenliğe neden olabilecek besinler

Diyetisyen Kuzu, çocuklarda erken ergenliğe sebep olabilecek besinleri; rafine şeker ve rafine şeker içeren tüm yiyecekler, paketli gıdalar, GDO içeren mısır ve soya gibi gıdalar ve bunları içeren paketli gıdalar, mevsiminde tüketilmeyen hormonlu ve pestisitli sebze ve meyveler, rafine un ve rafine unlu mamüller, fastfood tarzı gıdalar olarak sıraladı.

Sağlıklı çocuklar, sağlıklı gelecek

Öte yandan Ruken Kuzu, çocukların sağlıklı büyümeleri, fiziksel ve mental gelişimleri için anne babalara büyük görev düştüğünü vurguladı. Anne babalara şu önerilerde bulundu:

"Çocuklarımızı taze ve mevsiminde sebze meyve tüketimine teşvik etmeliyiz. Ev yoğurdu yedirmeye mutlaka özen gösterelim. Protein olarak, balığın haftada en az iki öğün eşlik ettiği tavuk, köfte, kırmızı ve beyaz etin dengeli olarak dağıldığı bir beslenme örüntüsü edinmeliyiz. Protein grubu besinleri tam tahıllı gıdalar ve sebzeler ile desteklemeliyiz. Paketli gıdaları evlerimize sokmamalıyız. Abur cuburlar yerine fındık, badem ceviz gibi kuruyemişlerin tüketimi arttırılmalıyız. Burada rol model olarak anne babalara büyük görev düşüyor. Eğer siz tüketiyorsanız çocuğunuz sizi rol model alacaktır. Mutlaka düzenli kahvaltı, akşam öğünü ailenin beraber yemek yediği öğünler olmalı çocuklara sağlıklı ve pozitif yeme alışkanlıkları kazandırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızı hareket etmeye yönlendirmeliyiz. Belki okulun bünyesinde yapılacak bir fiziksel aktivite ya da spor branşına eşlik etmek hiçbir şey olmasa bile aile bireyleriyle çıkıp yürüyüş yapmak, evde tablet, bilgisayar ya da cep telefonundan biraz uzak tutarak evin içinde çocuk ile oyun oynamak sağlığı için yapılabilecek bir adım. Sağlıklı beslenen, kilo vermeye başlayan ve obezite sınırından uzaklaşan çocuklarda erken ergenlik belirtileri başlamış olsa dahi yavaşlayabiliyor ve çoğu zaman normal kabul edilen yaş aralığında ergenliğe geçiş yapabiliyorlar."