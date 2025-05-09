Uzmanı uyardı: Şişkinlik ve hazımsızlık ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Doç. Dr. Veysel Ersan, halk arasında sıklıkla 'mide problemi, gaz, safra taşım var ama idare ediyorum' gibi yaklaşımların aslında zamanla ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Ersan, "Karaciğer yağlanması, safra kesesi taşları, safra yolu tıkanıklıkları, hatta karaciğer tümörleri gibi birçok hastalık, başta hafif belirtilerle kendini gösterir. Hastalar genellikle bu şikayetleri geçici sanarak zaman kaybeder. Oysa erken dönemde teşhis edilen bir safra kesesi taşı, basit bir ameliyatla çözülebilirken, geç kalındığında iltihap, pankreatit ya da karaciğer yetmezliği gibi ağır sonuçlara yol açabilir. Karaciğer, vücudun en dirençli ama aynı zamanda en sessiz organlarından biridir. Karaciğer uzun süre hastalığı belli etmeden çalışmaya devam eder. Ancak bir noktadan sonra hasar geri döndürülemez hale gelir. Bu yüzden özellikle yağlanma, hepatit ve tümör gibi karaciğer hastalıklarının erken tanısı büyük önem taşır. Bazen bir kan testi bile hayat kurtarıcı olabilir" diye konuştu.

'BASİT BİR ULTRASON BİLE HAYAT KURTARABİLİR'

Karın sağ üst bölgesinde hissedilen ağrı, yemek sonrası mide bulantısı, kronik hazımsızlık, ani kilo kaybı, ciltte sararma gibi belirtileri olan kişilerin zaman kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ersan, "Birçok kişi yıllarca bu belirtilerle yaşayıp durumu kanıksıyor. Oysa sadece basit bir ultrason ya da kan testiyle karaciğer ve safra sistemindeki ciddi bir problemi erkenden tespit edebiliyoruz. Bu da tedavinin başarısını kat kat artırıyor. Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, erken yakalanırsa tedavisi mümkün, geç kalınırsa yaşamı tehdit eden hastalıklardır. Belirtiler hafif de olsa önemseyin. Kontrollerinizi ertelemeyin" dedi.