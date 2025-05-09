Uzmanı açıkladı: "Uzun süre masa başında çalışmak boyun fıtığı sebebi"

Günümüzde birçok kişi farkında olmadan uzun süre masa başında, bilgisayar ekranı karşısında ya da cep telefonu veya tablet ile vakit geçiriyor. Bu sırada hem sırt hem de özellikle boyun pozisyonunun yanlış duruşu, sırt, boyun ve omuz ağrılarına yol açabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk, boyun fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Boyun fıtığının tanımını yapan Prof. Dr. Berk, "Boyun fıtığı, boyundaki omurgalar arasındaki disk dediğimiz destek dokusunun yaşlanması ve elastikiyetini kaybetmesi sonrası geriye ve yanlara doğru yer değiştirmesi, boyundaki sinir kökleri ve/veya omurilik üzerine baskı yapması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur" dedi.

"Boyun fıtığı olanlarda baş, boyun ve sırt ağrısı görülebilir"

Boyun fıtığı olan kişilerin baş, boyun, kol, el, omuz ve sırt ağrısı, bu bölgelerde uyuşma, yanma, karıncalanma hissi ve güçsüzlük gibi şikayetler ile doktora başvurduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk, "Boyun fıtığı teşhisinde MR görüntülemesi, EMG denilen sinir ileti testleri ve klinik muayene çok önemlidir. Her boyun fıtığı cerrahi tedavi gerektirmese de, tedavi planlamasında mutlaka konunun uzmanı bir beyin ve sinir cerrahından görüş almakta yarar vardır. Gereken tedavinin gecikmesi geri dönülmez kalıcı hasarlara yol açabilmektedir" diye konuştu.

Tedavi yolları

Boyun fıtığının cerrahi tedavisinde teknolojik yöntemlerden yararlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Berk, "Son teknoloji ürünü servikal disk protezi uygulamaları ile hem boyun fıtığından etkilenen seviye doğal hareketi korunarak tedavi edilebiliyor hem de komşu seviyelerde ameliyat sonrası olabilecek bozulma riski en aza indirilebiliyor. Geleneksel yöntemle yapılan boyun fıtığı ameliyatlarında ise ameliyat yapılan yere komşu olan disklerde her yıl için ortalama yüzde 3'lük bir yeni boyun fıtığı riski ortaya çıkabiliyor. Özellikle genç ve orta yaşlı hastalar için bu oran beklenen yaşam süresi de göz önüne alındığında ömür boyunca yüzde 100'ün üzerine çıkıyor. Bu nedenle boyun fıtığı ameliyatı gereken hastalar için servikal disk protezi uygulaması bizim öncelikle tercih ettiğimiz yöntem oluyor, bir yeri tedavi ederken başka bir yere zarar vermeden, etkin ve kalıcı şifa sağlıyoruz" şeklinde konuştu.