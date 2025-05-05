Uzmanlar açıkladı! Açık yaraya kolonya dökülür mü?

Günlük hayatta sıkça başvurulan ilk yardım yöntemlerinden biri olan yaraya kolonya dökme alışkanlığı, uzmanlar tarafından yanlış ve zararlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Özellikle ev kazalarında ya da küçük yaralanmalarda refleks olarak tercih edilen bu yöntem, sanıldığının aksine yarar değil zarar getirebiliyor. Yüksek oranda alkol içeren kolonyanın açık yaralara uygulanması, ciltteki dokulara zarar vererek iyileşme sürecini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzman doktorlar, kolonyanın antiseptik olmadığına dikkat çekerek, "Kolonya, cilt yüzeyini geçici olarak temizleyebilir ancak yaralı dokular üzerinde kullanıldığında yanma hissi yaratır ve hücreleri tahriş edebilir" uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA