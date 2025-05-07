Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler!

Güneşli havalar yüzünü göstermeye başladı, doğa adeta yeniden canlanıyor. Ancak birçok kişi, bu güzel havalara rağmen kendini bitkin, halsiz ve isteksiz hissediyor.

Beslenme uzmanlarına göre, doğru besinlerle bağışıklığı güçlendirirken bahar yorgunluğuna da savaş açabilirsiniz.

1. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, pazı, roka ve semizotu gibi sebzeler, demir ve magnezyum açısından zengindir. Enerji üretimine katkı sağlar, yorgunluk hissini azaltır.

2. C Vitamini Kaynakları

Portakal, kivi, çilek ve limon gibi meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu canlandırır.

3. Kuruyemişler ve Tohumlar

Badem, ceviz, fındık, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler; E vitamini, omega-3 ve çinko içerikleriyle zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

4. Yumurta

Protein deposu olan yumurta, kas sağlığını destekler ve uzun süre tok tutarak enerjiyi dengeler.

5. Bal

Doğal enerji kaynağıdır. Ilık suyla birlikte tüketildiğinde güne zinde başlamaya yardımcı olabilir.

6. Yeşil Çay

Antioksidan özelliği sayesinde hem bağışıklığı destekler hem de metabolizmayı hızlandırarak dinçlik verir.

7. Yulaf ve Tam Tahıllar

B grubu vitaminler açısından zengin olan tam tahıllar, sinir sistemi üzerinde olumlu etki yapar ve enerji seviyesini korur.

8. Omega-3 Kaynakları

Somon, uskumru gibi yağlı balıklar beyin fonksiyonlarını destekler, ruh hali dalgalanmalarına karşı koruyucudur.

Kaynak: İHA