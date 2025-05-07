Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler!
Mevsim geçişlerinde sıkça hissedilen bahar yorgunluğu; halsizlik, baş ağrısı, uyku hali ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Doğru besinlerle bu dönemi daha zinde geçirmek mümkündür. İşte bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler...
Güneşli havalar yüzünü göstermeye başladı, doğa adeta yeniden canlanıyor. Ancak birçok kişi, bu güzel havalara rağmen kendini bitkin, halsiz ve isteksiz hissediyor.
Beslenme uzmanlarına göre, doğru besinlerle bağışıklığı güçlendirirken bahar yorgunluğuna da savaş açabilirsiniz.
1. Yeşil Yapraklı Sebzeler
Ispanak, pazı, roka ve semizotu gibi sebzeler, demir ve magnezyum açısından zengindir. Enerji üretimine katkı sağlar, yorgunluk hissini azaltır.
2. C Vitamini Kaynakları
Portakal, kivi, çilek ve limon gibi meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu canlandırır.
3. Kuruyemişler ve Tohumlar
Badem, ceviz, fındık, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler; E vitamini, omega-3 ve çinko içerikleriyle zihinsel yorgunluğa iyi gelir.
4. Yumurta
Protein deposu olan yumurta, kas sağlığını destekler ve uzun süre tok tutarak enerjiyi dengeler.
5. Bal
Doğal enerji kaynağıdır. Ilık suyla birlikte tüketildiğinde güne zinde başlamaya yardımcı olabilir.
6. Yeşil Çay
Antioksidan özelliği sayesinde hem bağışıklığı destekler hem de metabolizmayı hızlandırarak dinçlik verir.
7. Yulaf ve Tam Tahıllar
B grubu vitaminler açısından zengin olan tam tahıllar, sinir sistemi üzerinde olumlu etki yapar ve enerji seviyesini korur.
8. Omega-3 Kaynakları
Somon, uskumru gibi yağlı balıklar beyin fonksiyonlarını destekler, ruh hali dalgalanmalarına karşı koruyucudur.