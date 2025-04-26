Mideyi anında rahatlatıyor! Mucize tarifin sırrı zencefilde saklı

Kaynak: A HABER ARŞİV

Gastrointestinal (GI) sistemdeki bozulmalar; gıda hassasiyetleri, stres, kaygı veya mikrobiyal dengesizlikler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle stres kaynaklı aşırı yemek tüketimi, mide bulantısı, şişkinlik, kramp ve gaz gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. İşte tam da bu noktada devreye mucizevi bir bitki giriyor: Zencefil!

Uzmanlar, zencefil çayının mideyi rahatlatıcı etkisine dikkat çekiyor. Zencefil çayı, iltihabı azaltarak sindirim sistemindeki rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı oluyor. Taze zencefil kullanılarak hazırlanan ev yapımı çaylar, daha yüksek gingerol içerikleri sayesinde daha etkili bir sonuç sağlıyor.