Yapılan araştırmalar, bazı yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini azaltabileceğini gösteriyor. İşte demanstan korunmanın etkili yolları...

1. Sağlıklı Beslenme:

Akdeniz diyeti gibi sebze, meyve, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme düzeni, beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

2. Düzenli Fiziksel Aktivite:

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak (yürüyüş, bisiklet sürme gibi) hem kalp hem de beyin sağlığı için çok önemlidir.

3. Zihni Aktif Tutmak:

Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, kitap okumak veya müzik aleti çalmak gibi aktiviteler beynin yeni bağlantılar kurmasını destekler.

4. Sosyal İlişkileri Güçlendirmek:

Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal etkinliklere katılmak demans riskini azaltabilir. İzolasyon ve yalnızlık, zihinsel gerilemeyi hızlandırabilir.

5. Uyku Düzenine Dikkat Etmek:

Yeterli ve kaliteli uyku, beynin kendini yenilemesi için gereklidir. Uyku bozuklukları demans riskini artırabilir.

6. Stres Yönetimi:

Uzun süreli stres, beyin yapısında olumsuz değişikliklere yol açabilir. Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri stresi azaltmada etkili yöntemlerdir.

7. Kronik Hastalıkların Kontrolü:

Hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi hastalıkların iyi yönetilmesi beyin sağlığını korur.

8. Sigara ve Aşırı Alkol Tüketiminden Kaçınmak:

Bu alışkanlıklar damar sağlığını bozarak beyne zarar verebilir ve demans riskini artırabilir.

Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı sadece demansı değil, genel sağlığı da destekler. Erken yaşlardan itibaren alınacak önlemler, ilerleyen yıllarda büyük fark yaratabilir.