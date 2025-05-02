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Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 01:10 Güncelleme: 02.05.2025 01:15
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Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milyonlarca sağlık çalışanının merakla beklediği personel alımına yönelik ilanın açıldığını duyurdu. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı yapılacağını müjdeledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Memişoğlu yapmış olduğu açıklamasında ilana başvuracak adayların KPSS sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere işçi alımının yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu yapmış olduğu duyuruda adayların 5–9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti. (AA) Sağlık Bakanı Memişoğlu yapmış olduğu duyuruda adayların 5–9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti. (AA)

15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kemal Memişoğlu'nun yapmış olduğu açıklama (Kaynak: X)Kemal Memişoğlu'nun yapmış olduğu açıklama (Kaynak: X)

3 BİN 658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Memişoğlu yapmış olduğu açıklamalarının devamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirileceğini belirtti.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlana başvuracak olan adayların 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda üzerinden başvuru yapabilecek.

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Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak
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