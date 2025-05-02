Sağlık Bakanı müjdeyi duyurdu: 19 bin personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Memişoğlu yapmış olduğu açıklamasında ilana başvuracak adayların KPSS sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere işçi alımının yapılacağını belirtti.