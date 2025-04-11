Vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın! İşte kalp krizinin ilk belirtileri...

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden kesilmesiyle oluşur ve zamanında müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Erken belirtileri tanımak ise hayati öneme sahiptir.

Kalp Krizi Nasıl Oluşur?

Miyokard enfaktüsü olarak bilinen kalp krizi, koroner damarlardaki tıkanıklık sonucu kalp kasına giden oksijenle birlikte kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi nedeniyle meydana gelir. Bu durum, kalp kasının hasar görmesine ve ölümüne yol açar. Kan akışının azalması sadece kalbi değil, vücudun diğer bölümlerindeki kan akışını da durdurarak ölümcül sonuçlar doğurabilir.

En Sık Görülen Belirtiler:

Göğüs Ağrısı

En yaygın belirtidir. Göğüste baskı, sıkışma, yanma veya doluluk hissi olabilir. Ağrı birkaç dakikadan uzun sürebilir ve dinlenmekle geçmeyebilir.

Üst Vücut Ağrısı

Göğüs ağrısı dışında, omuzlarda, kollarda (özellikle sol kol), sırtta, boyunda veya çenede ağrı hissedilebilir. Kadınlarda bu belirtiler bazen daha belirgin olabilir.

Nefes Darlığı

Eforla ya da istirahat halinde ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı ile birlikte ya da tek başına görülebilir.

Soğuk Terleme

Aniden gelen ve açıklanamayan soğuk terleme, kalp krizi belirtisi olabilir.

Mide Bulantısı veya Hazımsızlık Hissi

Özellikle kadınlarda, kalp krizi mide şikayetleri gibi hissedilebilir. Bulantı, kusma veya mide ekşimesi yaşanabilir.

Baş Dönmesi veya Sersemlik

Düşük tansiyonla birlikte sersemlik hissi, bayılma öncesi bir durum olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kadınlar, yaşlılar ve diyabet hastaları bazen yalnızca yorgunluk hissi gibi farklı belirtiler gösterebilir.

Eğer yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı aniden ortaya çıktıysa ve 5-10 dakika içinde geçmiyorsa, hemen 112'yi (veya yerel acil servisi) aramak gereklidir. Kendi başınıza hastaneye gitmeye çalışmak riskli olabilir.

Unutmayın: Kalp krizi, erken fark edilip müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Bu yüzden vücudunuzdaki herhangi bir olağan dışı değişikliği dikkate almalı ve uzman bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız.