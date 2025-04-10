Sağlık Bakanlığı’ndan Muğla’daki radyoaktif madde iddialarına yanıt!

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı resmi sosyal medya hesabından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara fazla radyoaktif madde verildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık, "Yapılan değerlendirmelerde hasta mağduriyetine yönelik olumsuz bulgu tespit edilmemiştir" diyerek iddiaları yalanladı.

"İNCELEME TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sürece dair tüm incelemelerin Bakanlık müfettişlerince yürütülen disiplin ve denetim soruşturmaları kapsamında değerlendirildiği vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun sağlık hizmetlerine özgü tıbbi ve mesleki boyutlar taşıması nedeniyle, teftiş süreci içerisinde alanında yetkin, akademik donanıma sahip uzmanlardan oluşan bilirkişi komisyonu teşkil edilmiş; gerekli değerlendirmeler bu uzman heyetçe titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde hasta mağduriyetine yönelik olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Hazırlanan soruşturma raporları doğrultusunda gerekli idari ve disiplin işlemleri gecikmeksizin başlatılmış ve uygulanmıştır. Hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sağlık hizmetlerimizin temel önceliğidir."