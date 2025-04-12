Bağışıklık için baharda beslenmeye dikkat

Beslenmenin bu dönemde kritik rol oynadığını vurgulayan uzmanlar, antioksidan açısından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor.

Baharda mevsim sebze ve meyvelerinin tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, "Bahar aylarında nasıl beslenmeliyiz, üzerimizde oluşturmuş olduğu yorgunlukları nasıl atabiliriz gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz bu dönemde. Bahar aylarında bağışıklık sistemlerimizi desteklemek, enerji seviyemizi korumak ve bahar yorgunluğunu önlemek için beslenmeye dikkat etmek önemli. Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi çok önemli diyoruz bu dönemde. Bahar mevsimi de taze yeşillikler, enginar ve kuşkonmaz gibi besinlerin en bol olduğu dönemlerdir. Antioksidan açısından zengin olan bu gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir. Su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Kıştan çıkan vücut toksinleri atmak ve metabolizmayı hızlandırmak için suya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmek bahar yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur" dedi.

Merd, baharda lif oranı yüksek besinlerin de tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Lif oranı yüksek besinler tercih edilmeli. Çünkü sindirim sistemimizin düzenlenmesi için tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tüketmek çok önemlidir. Bu besinlerin bağırsak sağlığını desteklemede ve detoks etkisi oluşturmakta da etkisi vardır. Probiyotik ve prebiyotiklere yer verilmesini istiyoruz. Hem şişkinlik şikayetlerimizin önlenmesinde ki bahar aylarında sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de şişkinlik şikayetleridir. Bu dönemde onları azaltmak için probiyotik ve prebiyotik besinlere yer vermeliyiz. Yani yoğurt, ayran ve turşu gibi besinlere yer verirsek gaz şikayetlerimiz önlenmiş olur. Kuru baklagilleri yaparken 72 saat suda bekletip asitlerini uzaklaştırmak için suyunu sık değiştirip o şekilde pişirirsek yine şişkinlik şikayetlerimizin önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.