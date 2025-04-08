Sağlıkta 20 yıllık dönüşüm Türk devletlerine model oluyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkta 20 yıllık deneyimi ʺTürk Devletleri ile paylaşmaya hazırızʺ dedi / X PAYLAŞIMI

"20 YILDA 2 GÜNDEN 11 GÜNE..."

Türkiye'de son 20 yılda sağlıkta çok büyük dönüşüm yaşandığını anlatan Memişoğlu, "Bu dönüşümden önce her bir vatandaşımız yılda sadece 2 kez sağlık sisteminden hizmet alabiliyordu. Şu anda her bir vatandaşımız 11'in üzerinde sağlık hizmeti alabiliyor. Bugün 3-4 milyar doları rahatlıkla bulan bir sağlık turizmini başarabilir hale geldik." diye konuştu.

"SAĞLIK İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Dünyanın küreselleşmeden bölgesel kutuplara dönüştüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "Türk toplumları olarak bu fırsattan hep beraber yararlanmamız gerekiyor. Birbirimizin güçlerini birleştirip hareket edersek, sağlık alanında çok önemli yol katedeceğiz. Esasında Türk Devletleri Teşkilatı hepimiz için bir şans. Sağlık sistemlerimizi kendi kendine yetebilir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla yaşadığımız tecrübeleri bütün üye ülkelerle paylaşmaya hazırız. Bunu sadece ekonomi ve finans olarak değil aynı zamanda insani ve sosyal olarak düşünmek lazım. Çünkü bugün insanların mutluluğunun en önemli sebebi sağlığıdır." diye konuştu.

"TÜRK DEVLETLERİNE ÖRNEK OLUYORUZ"

Memişoğlu, Kırgız mevkidaşıyla, Bişkek'te Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesindeki 2 Kırgız hastaya başarıyla böbrek nakli ameliyatı yapan Türk hekimlerle canlı yayında sohbet ettiklerini dile getirerek, "Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Türk Devletleri Teşkilatı ile bu konuda işbirliğine hazırız. Özellikle krizler şunu gösterdi ki sağlıkta işbirliği çok önemli. İnsanlara yardım eli uzatan, onların derdiyle dertlenen bir sistemdir sağlık. Sağlık sistemimizle, insan gücümüzle ve altyapımızla bütün Türk devletlerine örnek oluyoruz ve onlara destek oluyoruz." dedi.