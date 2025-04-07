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Menenjit salgınında ölü sayısı 156'ya yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 04:23
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Menenjit salgınında ölü sayısı 156’ya yükseldi

Nijerya'da Ocak ayından bu yana devam eden menenjit salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada ülkenin 23 eyaletinde salgının yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde ülkede 1858 menenjit vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya çıktığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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Menenjit salgınında ölü sayısı 156’ya yükseldi Menenjit salgınında ölü sayısı 156’ya yükseldi Menenjit salgınında ölü sayısı 156’ya yükseldi
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