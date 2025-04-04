12 yaşında kalp krizinden yaşamını yitirdi!

Doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi geren Öykü Nas Meşe'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan son kalp ameliyatı nedeniyle durumu ciddileşti. Kalp krizi geçiren Meşe'nin yoğun bakıma alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Meşe, kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

MEŞE'NİN CENAZESİ KİLLİK MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayınlayarak acılı aileye dileklerini iletti. 12 Yaşındaki Öykü Nas Meşe için paylaşımda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.