Cilt kanseri riskini artırıyor! Sakın bu hataları yapmayın...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, cilt kanserinden korunmak için güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasının ve solaryumdan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Losol, "Ciltte en sık rastlanan kanser türüdür. Bu kanser türü, ciltteki eskimiş hücrelerin yerini alacak yeni hücreleri üreten bazal hücre tabakasının kanserleşmesi sonucu ortaya çıkar. Genellikle ilk belirtisi, ciltte hafif şeffaf bir kabarıklık olarak gözlemlenir ve ekseriyâ baş, boyun, kulak ve ense gibi güneşe maruz kalan bölgelerde gelişir. Bazal hücreli karsinom, uzun süreli ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmak, kontrolsüz güneş yanıkları ya da solaryum kullanımı sonucu gelişir. Güneşten korunmak ve uygun bir güneş koruyucu krem kullanmak, bu kanser türünden korunmaya yardımcı olabilir" dedi.

"Güneşte uzun kalmak solaryum, cilt kanseri riskini artırıyor"

BHK'nın, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde ortaya çıkmakla birlikte nadiren gölgede kalan bölgelerde de gelişebileceğini belirten Uzm. Dr. Losol, "En yaygın belirtiler yüzde oluşan ince damarlanmalı, inci beyazı, pembe ya da şeffaf bir şişlik olarak karşımıza çıkar. Daha koyu ten rengine sahip bireylerde bu lezyonlar genellikle daha koyu renkte olabilir. Şeffaf olmasına rağmen kabarık kenarları, pulsu ve kırmızı alanlarıyla dikkat çeken lezyonlarda kahverengi, siyah ya da mavi renge çalan koyu noktaların bulunması da risk taşır. Yeni ortaya çıkan ya da iyileşmeyen yaraların mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Güneşe uzun süre maruz kalma, solaryum kullanımı, ciddi güneş yanıkları, açık ten rengi, renkli gözler, ailede deri kanseri geçmişi ve bağışıklığı baskılayan hastalıklar gibi faktörler riski artırır" diye konuştu.

Korunma yolları, tanı ve tedavi

Hastalığın tedavi edildikten sonra dahi sıkça tekrarlayabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Losol, "Bu durum, bireyin başka deri kanserlerine yakalanma riskini de artırıyor. Tedavi edilmediği durumlarda nadiren de olsa diğer organlara yayılma riski bulunur. Bu nedenle tedavi sonrası düzenli dermatolog muayenesi önem taşıyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, en az 30 SPF'lik güneş koruyucular kullanmak ve bu koruyucuları 2-3 saatte bir yenilemek korunmada etkili adımlar olarak gösterilir. Ayrıca, solaryumdan uzak durmak ve ciltteki değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşır. Tedavide ise kanserli dokunun tamamen çıkarılması amaçlanır. Cerrahi yöntemler, kriyoterapi, elektrokoter, radyoterapi, kemoterapi ya da lokalize krem tedavisi gibi alternatifler kullanılır. Tedavi seçenekleri, kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir" şeklinde konuştu.

Tedavi sonrası hastaların yüzde 33'ünde ilk yılda, yüzde 50'sinde ikinci yılda ve yüzde 66'sında üçüncü yılda nüks gözlemlenebildiğini söyleyen Losol, "Bu yüzden ilk 5 yıl boyunca 6 aylık aralıklarla kontrol önerilir. Sağlığınızı korumak için erken tanı ve düzenli kontrollerin önemini unutmayın. Güneşe karşı alınacak basit önlemlerle bazal hücreli karsinomdan korunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.