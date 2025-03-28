Ani işitme kaybı bu yaşlarda daha sık görülüyor!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Doğan Atan, işitme kayıpları ve ani işitme kaybı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Atan, işitme kaybının tek kulak ya da her iki kulakta işitme yetisinin azalması olarak tanımlandığını belirterek, teşhisin odyogram adı verilen işitme testi ile konduğunu aktardı.

'KULAK ÇINLAMASI, UĞULTU VE BAŞ DÖNMESİ EŞLİK EDEBİLİR'

Prof. Dr. Atan, "Ani işitme kaybı, nedeni tam olarak belirlenemeyen ve üç günden daha kısa sürede gelişen, işitme testinde 30 desibel ve üzerinde (ardışık üç frekansta) kaybın tespit edildiği bir durumdur. Genellikle kulak çınlaması (tinnitus), uğultu gibi semptomlarla birlikte görülürken, nadiren baş dönmesi (vertigo) de eşlik edebilir. En sık 50-60 yaş aralığında görülmekte olup, erkek ve kadınlarda benzer sıklıkta rastlanmaktadır. Ani idiopatik işitme kaybının kesin nedeni çoğu zaman belirlenememektedir. Ancak enfeksiyöz (kabakulak, kızamık, kızamıkçık, HIV gibi), otoimmün (ülseratif kolit, sarkoidoz, akustik travma, Wegener granülomatozu gibi), vasküler (ateroskleroz), nörolojik (migren, multiple skleroz vb.) hastalıklar ile bazı ilaçlar (aspirin, aminoglikozidler, sisplatin gibi) ani idiopatik işitme kaybına neden olabilmektedir. Çok nadir de olsa, iyi huylu tümörler de ani işitme kaybının sebebi olabilir. Bu yüzden hastaların detaylı bir değerlendirmeden geçmesi ve özellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinden yararlanmaları gerekmektedir" dedi.

'GEÇ TEŞHİS, İŞİTME KAYBININ KALICI HALE GELMESİNE YOL AÇABİLİR'

Ani işitme kaybının acil bir durum olduğunu ve zamanında müdahalenin kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atan, "Hastanın hekime geç başvurması ve durumu önemsememesi, tedavinin başarısını azaltabilir ve işitme kaybının kalıcı hale gelmesine yol açabilir. Bunun dışında, ileri yaş, kronik hastalıkların (hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları gibi) varlığı ve işitme kaybının başlangıçta çok ileri düzeyde olması, tedavi sürecini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ani idiopatik işitme kaybının tedavisinde öncelikle medikal tedavi uygulanmalıdır. Kortikosteroidler, antiviral ajanlar, B vitamini ve magnezyum başlıca kullanılan ilaçlardır. Bunun yanında, hiperbarik oksijen tedavisi de bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir. Hasta yaklaşık iki hafta boyunca günde bir ya da iki seans hiperbarik oksijen tedavisi alarak iç kulağın kanlanması ve oksijenizasyonunu artırıp işitme kaybının düzeltilmesi hedeflenir. Bazı hastalar sistemik kortikosteroid tedavisi alamayabilir ya da ek tedaviye ihtiyaç duyabilir. Bu hasta grubunda intratimpanik (kulak içi) enjeksiyonlar da alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Ayrıca hastalar yakından takip edilmeli, özellikle kortikosteroid kullanacak ve kronik hastalıkları bulunan bireyler mümkünse yatarak tedavi edilmelidir. Tedavi sürecinde düzenli doktor kontrolleri ve işitme testleri büyük önem taşımaktadır. Tedaviye yanıt alınamayan hastalarda işitme cihazları ile rehabilitasyon sağlanabilir. Ancak işitme kaybının kalıcı hale gelmemesi için erken teşhis ve zamanında müdahale kritik rol oynamaktadır. Bu yüzden ani işitme kaybı yaşayan hastaların vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.