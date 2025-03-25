Her zaman yorgun musunuz? Uzmanı 2 ciddi işarete dikkat çekti
Günlük yaşamın temposu içerisinde yorgunluk hissi çoğu zaman normal bir durum olarak kabul edilir. Ancak uzmanlar, sürekli ve geçmeyen bitkinlik hissinin daha büyük bir sağlık probleminin işareti olabileceğini vurguluyor.
Sürekli yorgun hissetmek birçok insan için sıradan bir durum gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, bu durumun altında yatan ciddi sağlık sorunları olabileceğini belirtiyor.
Dr. Milli Raizada, uzun süren yorgunluğun genellikle ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmadığını, ancak birkaç haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle hafif fiziksel aktivitelerden sonra bile belirgin bir halsizlik hissediliyorsa, bu durum doktora başvurmak için önemli bir işaret olabilir.
Dr. Raizada'ya göre, "Egzersiz sonrası halsizlik" olarak bilinen bu durum, kronik yorgunluk sendromu (KYS) olarak da bilinen miyaljik ensefalomiyelit (ME) hastalığının belirtisi olabilir. İngiltere'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen bu hastalık, aşırı uyku problemleri, düşünme ve konsantrasyon zorlukları gibi bilişsel sorunlarla kendini gösteriyor.
HASTALIĞIN TANISI ZOR KONULUYOR
Kronik yorgunluk sendromu, günlük yaşamı sürdürmeyi zorlaştıran bir rahatsızlık olmasına rağmen, hastalığa sahip kişilerin yalnızca yüzde 10'una tanı konulabiliyor. Dr. Raizada, bazı belirtilerin gözden kaçırılmasının bu düşük tanı oranında etkili olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, birkaç haftadan uzun süren yorgunluk ile egzersiz sonrası aşırı halsizliğin "kırmızı bayrak" niteliğinde olduğunu söylüyor. Dr. Raizada, HuffPost UK'ye yaptığı açıklamada, "Altı aydan uzun süren amansız yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu tanı kriterlerini karşılıyor. Ancak birkaç haftalık yorgunluk bile göz ardı edilmemeli," diyerek erken teşhisin ve kan testlerinin önemine dikkat çekiyor.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kronik yorgunluk sendromunun kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomları hafifletmek için antidepresanlar, fizyoterapi ve danışmanlık gibi yöntemler uygulanabiliyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), enerji yönetiminin en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, hastaların semptomları kötüleştirmeden mevcut enerjilerini en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda rehberlik sağladığını ifade ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler