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Her zaman yorgun musunuz? Uzmanı 2 ciddi işarete dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 17:00
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Her zaman yorgun musunuz? Uzmanı 2 ciddi işarete dikkat çekti

Günlük yaşamın temposu içerisinde yorgunluk hissi çoğu zaman normal bir durum olarak kabul edilir. Ancak uzmanlar, sürekli ve geçmeyen bitkinlik hissinin daha büyük bir sağlık probleminin işareti olabileceğini vurguluyor.

Sürekli yorgun hissetmek birçok insan için sıradan bir durum gibi görünebilir. Ancak uzmanlar, bu durumun altında yatan ciddi sağlık sorunları olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

Dr. Milli Raizada, uzun süren yorgunluğun genellikle ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmadığını, ancak birkaç haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle hafif fiziksel aktivitelerden sonra bile belirgin bir halsizlik hissediliyorsa, bu durum doktora başvurmak için önemli bir işaret olabilir.

Dr. Raizada'ya göre, "Egzersiz sonrası halsizlik" olarak bilinen bu durum, kronik yorgunluk sendromu (KYS) olarak da bilinen miyaljik ensefalomiyelit (ME) hastalığının belirtisi olabilir. İngiltere'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen bu hastalık, aşırı uyku problemleri, düşünme ve konsantrasyon zorlukları gibi bilişsel sorunlarla kendini gösteriyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

HASTALIĞIN TANISI ZOR KONULUYOR

Kronik yorgunluk sendromu, günlük yaşamı sürdürmeyi zorlaştıran bir rahatsızlık olmasına rağmen, hastalığa sahip kişilerin yalnızca yüzde 10'una tanı konulabiliyor. Dr. Raizada, bazı belirtilerin gözden kaçırılmasının bu düşük tanı oranında etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, birkaç haftadan uzun süren yorgunluk ile egzersiz sonrası aşırı halsizliğin "kırmızı bayrak" niteliğinde olduğunu söylüyor. Dr. Raizada, HuffPost UK'ye yaptığı açıklamada, "Altı aydan uzun süren amansız yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu tanı kriterlerini karşılıyor. Ancak birkaç haftalık yorgunluk bile göz ardı edilmemeli," diyerek erken teşhisin ve kan testlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kronik yorgunluk sendromunun kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomları hafifletmek için antidepresanlar, fizyoterapi ve danışmanlık gibi yöntemler uygulanabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), enerji yönetiminin en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, hastaların semptomları kötüleştirmeden mevcut enerjilerini en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda rehberlik sağladığını ifade ediyor.

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