Her zaman yorgun musunuz? Uzmanı 2 ciddi işarete dikkat çekti

Kaynak: AA

Dr. Milli Raizada, uzun süren yorgunluğun genellikle ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olmadığını, ancak birkaç haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle hafif fiziksel aktivitelerden sonra bile belirgin bir halsizlik hissediliyorsa, bu durum doktora başvurmak için önemli bir işaret olabilir.

Dr. Raizada'ya göre, "Egzersiz sonrası halsizlik" olarak bilinen bu durum, kronik yorgunluk sendromu (KYS) olarak da bilinen miyaljik ensefalomiyelit (ME) hastalığının belirtisi olabilir. İngiltere'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkileyen bu hastalık, aşırı uyku problemleri, düşünme ve konsantrasyon zorlukları gibi bilişsel sorunlarla kendini gösteriyor.