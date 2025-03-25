16 ilaç geri ödeme listesine alındı! 5’i kanser tedavisinde kullanılıyor
Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bu ilaçlardan 8’i yerli üretim ve 5’i ise kanser tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi.
Bu kapsamda, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8'i yerli üretim ve 5'i kanser tedavisinde kullanılıyor.
Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
- Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8'i yerli üretim ve 5'i kanser tedavisinde kullanılıyor.
- Aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı.
- Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.
Bu kapsamda;
- Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.
- Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.
- Kronik hastalığa bağlı olarak uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme süreleri uzatıldı.
Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
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