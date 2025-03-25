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Uzmanı açıkladı: Metabolizmayı çalıştıran sindirim dostu besinler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 15:47 Güncelleme: 25.03.2025 16:50
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Uzmanı açıkladı: Metabolizmayı çalıştıran sindirim dostu besinler...

Kilo vermek, sağlıklı bir beslenme düzeni ve düzenli egzersizle mümkündür. Ancak kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de tüketeceğiniz lif kaynaklarıdır. Dr. Karan Rajan, optimum bağırsak sağlığı ve kilo kaybı için üç tür lif tüketmenin önemini vurguluyor.

Lif, sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kilo kaybını destekler. İşte dengeli bir şekilde kilo vermeyi destekleyen 3 tür lif...

Kaynak: AAKaynak: AA

İngiltere merkezli NHS cerrahı Dr. Karan Rajan yakın zamanda bir Instagram videosunda, optimum bağırsak sağlığını korumak ve kilo kaybına yardımcı olmak için insanların üç farklı türde lif tüketmesi gerektiğini paylaştı: çözünür lif, çözünmeyen lif ve dirençli nişasta.

ÇÖZÜNEBİLİR LİF

Çözünebilir lif, suda çözünerek sindirim sisteminde jel benzeri bir madde oluşturur. Bu, sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur, daha uzun süre tok hissetmemizi sağlar ve aşırı yemeyi önler.

-Kilo kaybına nasıl yardımcı olur.

-Şeker emilimini yavaşlatır, kan şekerinin yükselmesini önler.

-Tokluk hissini artırır, istekleri azaltır.

-İltihap önleyici bileşikler üreten bağırsak bakterilerini besler.

Nerede bulunur: Yulaf, elma, chia tohumu, keten tohumu, mercimek

Kaynak: AAKaynak: AA

ÇÖZÜNMEYEN LİF

Çözünmeyen lif suda çözünmez ve sindirim sistemini temizleyen doğal bir fırça gibi davranır. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

-Kilo vermeye nasıl yardımcı olur.

-Dışkıya hacim kazandırır, şişkinliği ve kabızlığı önler.

-Sindirim sisteminde yiyecekleri hızla hareket ettirir ve sağlıklı bir metabolizmayı destekler.

-Kalori emilimini azaltmaya yardımcı olur.

Nerede bulunur: Tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, yapraklı yeşillikler ve kivi ve elma gibi meyvelerin kabukları.

DİRENÇLİ NİŞASTA

Dirençli nişasta, lif gibi davranan benzersiz bir karbonhidrat türüdür. Normal nişastanın aksine, ince bağırsakta sindirime direnir ve kalın bağırsakta fermente olarak faydalı bağırsak bakterilerini besler.

Kilo vermeye nasıl yardımcı olur: Açlık hormonlarını azaltarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

İnsülin duyarlılığını iyileştirerek yağ yakımını artırır.

Sindirilebilir karbonhidratları azaltarak kalori emilimini düşürür.

Nerede bulunur: Yeşil muz, olgunlaşmamış mango, pişmiş ve soğutulmuş pirinç, patates ve mercimek.

Kaynak: AAKaynak: AA

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