Uzmanı açıkladı: Metabolizmayı çalıştıran sindirim dostu besinler...

Kaynak: AA

İngiltere merkezli NHS cerrahı Dr. Karan Rajan yakın zamanda bir Instagram videosunda, optimum bağırsak sağlığını korumak ve kilo kaybına yardımcı olmak için insanların üç farklı türde lif tüketmesi gerektiğini paylaştı: çözünür lif, çözünmeyen lif ve dirençli nişasta.

ÇÖZÜNEBİLİR LİF



Çözünebilir lif, suda çözünerek sindirim sisteminde jel benzeri bir madde oluşturur. Bu, sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur, daha uzun süre tok hissetmemizi sağlar ve aşırı yemeyi önler.

-Kilo kaybına nasıl yardımcı olur.

-Şeker emilimini yavaşlatır, kan şekerinin yükselmesini önler.

-Tokluk hissini artırır, istekleri azaltır.

-İltihap önleyici bileşikler üreten bağırsak bakterilerini besler.

Nerede bulunur: Yulaf, elma, chia tohumu, keten tohumu, mercimek