Uzmanı açıkladı: Akciğer kanserine iyi gelen besinler...

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Öz, akciğer kanserinin belirtileri ve tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sigara tüketimi risk faktörüdür"

Akciğer kanserini tetikleyen etkenlere değinen Prof. Dr. Öz, "Genellikle sigara içimi en büyük risk faktörüdür, ancak pasif içicilik, hava kirliliği, asbest ve genetik faktörler de etkili olabilir" dedi.

"Belirtiler göz ardı edilmemeli"

Prof. Dr. Öz, akciğer kanserinde görülen belirtileri şöyle sıraladı:

Solunumla ilgili belirtiler:

Geçmeyen öksürük (2-3 haftadan uzun süren)

Kanlı balgam (hemoptizi)

Nefes darlığı

Hırıltılı solunum

Ses kısıklığı

Genel belirtiler:

İştahsızlık ve kilo kaybı

Kronik yorgunluk ve halsizlik

Göğüs, sırt veya omuz ağrısı

Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (zatürre, bronşit)

İleri evre belirtileri:

Kemik ağrıları (kemik metastazı varsa)

Baş ağrısı, baş dönmesi veya bilinç değişiklikleri (beyin metastazı varsa)

Boyunda veya köprücük kemiği üzerinde şişlik (lenf düğümü büyümesi)

Prof. Dr. Öz, "Bu belirtilerden biri veya birkaçı uzun süre devam ediyorsa, özellikle sigara içen veya akciğer kanseri risk faktörlerine sahip kişiler için doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis, tedavi şansını artırır" dedi.

"Beslenme ile kanser tedavisindeki süreç desteklenebilir"

Akciğer kanserinde beslenmenin rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Öz, "Akciğer kanseri tedavisinde beslenme, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmek, tedaviye bağlı yan etkileri hafifletmek ve genel yaşam kalitesini artırmak açısından kritik bir rol oynar. Akciğer kanseri hastalarının dengeli bir diyetle yeterli besin alması, tedavi sürecini daha iyi tolere etmelerine yardımcı olabilir. Beslenme, kanser tedavisinin yerine geçmez ama süreci destekler. Beslenme planı için mutlaka bir beslenme uzmanı veya diyetisyenle görüşmek faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Faydalı besinler

Prof. Dr. Öz, akciğer kanserine iyi gelen besinleri şu şekilde paylaştı.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler:

Antioksidanlar: C vitamini (portakal, kivi), E vitamini (badem, fındık), beta-karoten (havuç, tatlı patates) serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır.

Omega-3 yağ asitleri: Balık (somon, sardalya), ceviz ve keten tohumu, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Protein kaynakları: Tavuk, balık, yumurta, baklagiller ve yoğurt, kas kaybını önlemeye yardımcı olur.

Tedavi sürecinde yan etkileri azaltan besinler:

Mide bulantısı ve iştahsızlık: Hafif ve sık öğünler tüketmek, zencefil çayı içmek faydalı olabilir.

Ağız kuruluğu: Bol su içmek, yumuşak ve nemli gıdalar tüketmek (yoğurt, çorba) önerilir.

Bağışıklık düşüklüğü: Probiyotikler (yoğurt), sarımsak ve zerdeçal bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Kaçınılması gereken besinler:

İşlenmiş gıdalar: Salam, sucuk, sosis gibi nitrat içeren besinler kanser riskini artırabilir.

Rafine şekerler: Aşırı şeker tüketimi inflamasyonu (iltihabı) artırabilir ve hücre büyümesini tetikleyebilir.

Alkol ve sigara: Kanser riskini artırır ve tedavinin etkinliğini düşürebilir.