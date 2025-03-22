Çocuklara ve gençlere Ramazan için sağlıklı beslenme önerileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğçe Yılmaz, oruç tutan gençlere beslenme önerilerinde bulundu.

"Sahur, gün boyu enerjinin anahtarıdır"

İlk olarak sahuru atlamamanın büyük önem taşıdığını söyleyen Dyt. Yılmaz, "Sahur, gün boyu enerjinizi korumanızı sağlar. Sahurda, yumurta, peynir, yoğurt ve süt gibi protein içeren gıdalar tercih edilmelidir çünkü bunlar tokluk süresini uzatır. Ayrıca, tam buğday ekmeği, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için faydalıdır. Sağlıklı yağlar, ceviz, badem, fındık ve avokado gibi seçenekler de enerjinizi destekler. Sahurda, vücudun susuz kalmaması için en az iki bardak su içilmelidir. Burada içilen suyun iftar ile sahur arasında dengeli bir şekilde yayılması önemlidir. Bu süreçte salam, sosis, cips gibi tuzlu ve işlenmiş gıdalardan hızlı susatabileceği için kaçınılmalı, şekerli gıdalar ise kan şekerinin hızla yükselip düşmesine yol açabileceği için sınırlı tüketilmelidir" diye konuştu.

"İftara hafif besinlerle başlayın"

İftarda ise gün boyu kaybedilen enerjiyi sağlıklı bir şekilde yerine koymak için dengeli bir beslenme tercih edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Yılmaz, şöyle devam etti:

"İftara bir bardak su ile başlanmalı, ardından hafif bir çorbayla mide hazırlığa sokulmalıdır. Çorbaların fazla unlu, şehriye veya yarma gibi yoğun karbonhidratlı olmamasına dikkat edilmelidir. Ana yemekte ise kas kaybı yaşamamak adına mutlaka et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller gibi bir protein kaynağı tercih edilmelidir. Pilav veya makarna yerine, tam tahıllı ekmek ya da bulgur gibi daha sağlıklı karbonhidratlar seçilmelidir. İftarda, sebze yemekleri ve salatalar da sindirimi destekleyici ve vitamin kaynağı olarak sofrada yer almalıdır."

"Meyve tüketmeyi ihmal etmeyin"

Ara öğünlerde ise meyve ve çiğ kavrulmamış kuruyemiş kombinasyonunu öneren Dyt. Yılmaz, "Ayrıca haftada iki kez güllaç, sütlaç veya kazandibi gibi sütlü tatlılar da tercih edilebilir. Ramazan ayında meyve tüketimi azalabileceği için bu dönemde bir porsiyon meyve tüketmeye özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

"Yetersiz sıvı tüketimi yorgunluğa yol açabilir"

Su tüketiminin Ramazan boyunca genellikle azaldığını dile getiren Dyt. Yılmaz, "Ancak günlük ortalama iki litre su içmeye özen gösterilmelidir. Özellikle çocuklar gün boyunca aktif olup terleyebilecekleri için ekstra su kaybı yaşayabilirler. Bu yüzden günde bir şişe maden suyu içilebilir, içine limon ve çok az tuz eklenerek kaybedilen elektrolitler yerine konabilir. Bu önerilere dikkat edilerek, oruç tutan çocuklar ve gençler sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını geçirebilir ve gün boyu enerjik hissedebilirler" ifadelerini kullandı.