Sağlıksız bağırsağın belirtileri

Uzmanlar, bağırsakların vücudun ikinci beyni olduğunu ve ruh sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Bağırsak dengesizliği, depresyondan otoimmün hastalıklara kadar birçok soruna yol açabiliyor. Kötü bir ruh hali, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara açık bir bağırsak yapısına davetiye çıkarabiliyor.

Bağırsak sağlığının bozulduğunu gösteren 5 temel belirti şu şekilde:

Sindirim Problemleri: Aşırı gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık, mide yanması, kötü ağız kokusu ve tekrarlayan karın ağrısı.

Kronik Yorgunluk: Sürekli halsizlik ve enerji düşüklüğü.

Bağışıklık Zayıflığı: Sık hastalanma ve enfeksiyonlara yatkınlık.

Cilt Problemleri: Akne, egzama gibi rahatsızlıklar.

Ruh Hali Değişiklikleri: Depresyon, anksiyete, sinirlilik hali ve konsantrasyon eksikliği.

Uzmanlar, bağırsak sağlığını korumak için lifli gıdalar tüketmeyi, probiyotiklerden faydalanmayı, yeterli su içmeyi ve işlenmiş gıdalardan uzak durmayı öneriyor. Eğer belirtiler uzun süre devam ediyorsa bir uzmana danışılması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: AA