Yüksek şeker içeren içecekler ağız içi kanseri riskini artırıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun şekerli içeceklerin ağız içi kanserine yönelik açıklamalarda bulundu.

Şekerli içeceklerin yüksek oranda tüketilmesinin, başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığın görülmesine zemin hazırladığını belirten Coşkun, "Yaklaşık 1 hafta önce 'JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery' dergisinde Luis ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek oranda şekerli içecek tüketimi, kadınlarda ağız kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bu kohort çalışması, Hemşirelerin Sağlık Çalışması verileri kullanılarak yürütüldü. Araştırmacılar 30 yıllık takip süresince 162.602 kadından aldıkları verilerle 124 invaziv ağız kanseri vakası görüldü" bilgilendirmesinde bulundu.

"Şekerli içecek tüketimi ve sigara kullanımı ağız kanserleri için yüksek insidansla ilişkilendiriliyor"

Araştırmanın verilerine de değinen Coşkun, "Günlük 1 veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların, ayda 1 defa şekerli içecek tüketen kadınlara göre 4,87 kat daha fazla ağız kanserine yakalanma riski olduğu tespit edildi. Bu risk artışı sigara içiminden bağımsız bir risk faktörü olarak ortaya konuldu. Sonuç olarak şekerli içecek tüketimi ve sigara kullanımı ağız kanserleri için yüksek insidansla ilişkilendiriliyor. Yüksek oranda şeker içeren yiyecek ve içeceklerin, sağlık açısından zararlı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu tarz ürünlerin tüketiminin sınırlandırılması ve muhtemel zararları hakkında toplumu eğitmeye yönelik çalışmalar yapılması önemlidir" ifadelerini kullandı.