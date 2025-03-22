Yürürken şiddetlenen ağrıya dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Paksoy, bel kayması olarak bilinen omurga sorunu hakkında bilgi verdi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Halk arasında bel kayması olarak bilinen lomber spondilolistezisin, omurganın bel bölgesindeki (lomber bölge) bir kemiğin, alttaki omura göre öne veya arkaya doğru kayması durumu olduğunu ifade eden Op. Dr. Kemal Paksoy, "Bu durum, omurganın dengesini bozarak bel ağrısı, bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi semptomlara yol açabilir. Omurganın düzlem olarak bütünlüğünün bozulması ile sonuçlanan bu durumun, genel popülasyonda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 3 ila 5 civarındadır" dedi. Nedenleri değişiklik gösterse de bütün yaş grupları içerisinde görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Paksoy, "Çocuk yaş gruplarında en önemli etken genetik yatkınlıkken ergenlerde daha sıklıkla spor yaralanmaları sonucu görülür. İleri yaşlarda ise omurgadaki dejeneratif (aşınma ve yıpranma) değişiklikler bel kayma riskini artırır" açıklamasını yaptı.

YÜRÜRKEN ŞİDDETLENEN AĞRIYA DİKKAT

Bel kayması belirtilerine değinen Op. Dr. Kemal Paksoy, "Genellikle başlangıçta aktivite sonrası artan bel ağrısı, hareket sırasında belde sertlik ve gerginlik hissi, bacaklarda hafif uyuşma veya karıncalanma görülür" dedi. İlerleyen bel kayması durumunda ise ağrının şiddetinin arttığına vurgu yapan Op. Dr. Paksoy, "Bel ağrısı sürekli bir hal alır. Özellikle eğilme ve dönme hareketlerinde artış gösterip bacaklara siyatik tarzında yayılır. Uzun süre yürümekte zorlanma, bacaklarda güçsüzlük hissi, ayakta kalmak veya yürümekle şiddetlenen ağrı görülür. Yürüme mesafesinde ciddi kısıtlılık olur. Mesane veya bağırsak kontrolünde problemler oluşabilir" şeklinde konuştu.

Bel kaymasının kesin teşhisi için radyolojik tetkikler kullanıldığını aktaran Op. Dr. Kemal Paksoy, şöyle devam etti: "Öncelikle yapılacak tetkik röntgendir. Lomber bölgenin ön-arka, yan ve eğimli pozisyonlarda çekilen röntgen filmleri kaymanın derecesini gösterir. Özellikle dinamik röntgen (hastanın öne ve arkaya eğildiği çekimler) bel kaymasının hareketli olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Sinirlerin sıkışıp sıkışmadığını değerlendirmek için Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme kullanılır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ise kemik yapılar hakkında daha ayrıntılı bilgi verir. Özellikle kemik anomalileri veya kırık şüphesi olan hastalarda tercih edilir. Bacaklara yayılan ağrı ve uyuşukluk varsa sinir ileti testleri ile sorun tespit edilebilir."

TEDAVİ GECİKMEMELİ

"3-6 ay boyunca fizik tedavi ve ilaç tedavisine rağmen şiddetli bel ve bacak ağrısı devam ediyorsa, günlük aktiviteleri ciddi şekilde etkileyen hareket kısıtlılığı varsa, yürüme mesafesinin kısalması söz konusuysa ve bacaklardaki kaslarda belirgin kuvvet kaybı varsa beyin cerrahisi tarafından ameliyat kararı verilir" diyen Op. Dr. Kemal Paksoy, tedavinin gecikmesi durumunda ise ağrı ve uyuşukluğun oluşturduğu günlük yaşam kalitesindeki azalmanın yanında, yürüme mesafesinde belirgin azalma, ayaklarda ilerleyici kuvvet kaybı, kas erimesi, idrar ve gaita problemlerinin oluşabileceğini vurguladı.

ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Bel kaymasını önlemek için günlük hayatta dikkat edilmesi gerekenler bazı durumlar olduğunun altını çizen Op. Dr. Kemal Paksoy, sözlerini şöyle tamamladı: "Bel ve karın kaslarını güçlendiren egzersizler yapılmalı. Yüzme ve yürüyüş gibi düşük etkili sporlar omurga sağlığı için faydalıdır. Aşırı kilo, bel bölgesine fazla yük bindirerek omurga sağlığını olumsuz etkiler. Mutlaka aşırı kilolardan kurtulmak gerekir. Masa başında çalışılması gibi durumlarda her 30-45 dakikada bir ayağa kalkıp hareket edilmesi önemlidir. Eğer ağır kaldırmayı gerektiren bir iş yapıyorsanız mutlaka bel desteği kullanılmalı ve iş sırasında doğru kaldırma, taşıma tekniklerini uygulanmalı."