Uzmanından uyarı: Ramazanda ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

Diş Hekimi Dt. Zeynep Asena Özer, Ramazan ayı süresince ağız hijyeninin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Dt. Özer, "Beslenme saatlerimiz değiştiği için ağız içi floramız da bu değişime uyum sağlıyor. Ancak ağız bakımının aksatılması, ağız kokusu, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına yol açabilir" dedi.



"Dil temizliği ihmal edilmemeli"

Özellikle sahurdan sonra diş temizliğinin büyük önem taşıdığını söyleyen Dt. Özer, "Diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargarası yapmak ağız içi sağlığını korumada etkili yöntemlerdir. Ayrıca dil yüzeyinde biriken artıklar kötü kokuya neden olabilir. Bu yüzden dil temizliği de ihmal edilmemelidir" diye konuştu.



"Gebelikte ağız ve diş sağlığına özen gösterilmeli"

Hamilelik sürecinde ağız sağlığının hem anne hem de bebek için kritik önem taşıdığını vurgulayan Dt. Özer, gebelik planlayan kadınların bir diş hekimine de başvurması gerektiğini belirtti. Dt. Özer, "Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gebelik öncesinde tedavi edilmelidir" dedi. Diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirten Dt. Özer, "İlk üç ayda rutin kontroller yapılabilir. Tedavi gerektiren durumlar için en güvenli dönem ikinci trimesterdir. Bu süreçte diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler güvenle yapılabilir" ifadelerini kullandı.



"Çocuklarda ağız ve diş sağlığı erken yaşta başlar"

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının anne karnında başladığını belirten Dt. Özer, "Bebeklikten itibaren ağız temizliğine özen gösterilmeli. Dişler çıkmaya başladığında düzenli fırçalama alışkanlığı kazandırılmalı" dedi. Süt dişlerinin önemine de değinen Dt. Özer, "Süt dişleri geçici olsa da çocuğun çiğneme fonksiyonları, konuşma gelişimi ve özgüveni için büyük önem taşır. Bu nedenle 7 yaşına kadar çocukların diş bakımı ebeveynlerin kontrolünde olmalı" diye ekledi. Ramazan ayında diş sağlığını korumak için su tüketiminin artırılması gerektiğini belirten Dt. Özer, iftar ve sahurda asitli ve şekerli gıdalardan kaçınmanın diş çürüklerini önlemede etkili olacağını söyledi.