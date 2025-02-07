Uykusuzluğun altında yatan neden vitamin eksikliği olabilir
Yetersiz D vitamini alımı, sadece kemik sağlığı ve kas gücü üzerinde değil, aynı zamanda cilt, saç sağlığı ve ruh hali üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Son araştırmalar, D vitamini eksikliğinin yalnızca günlük aktiviteleri değil, aynı zamanda uyku düzenini de etkilediğini ortaya koydu.
D vitamini, vücudun uyku düzenini kontrol eden melatonin hormonunun salgılanmasında dolaylı bir rol oynar. Eksikliği, uyku kalitesini ciddi şekilde bozabilir ve aşağıdaki sorunlara yol açabilir.
UYKU PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR
Uykuya dalmada zorluk: Yetersiz D vitamini, uykuya geçişi zorlaştırır.
Gece sık uyanmalar: D vitamini eksikliği, gece boyunca sürekli uyanmalara neden olabilir.
Huzursuz uyku: Uykunun derinleşmemesi ve huzursuz bir uyku süreci yaşanabilir.
Yetersiz ve düşük kaliteli uyku: Kişi sabahları dinlenmiş hissetmeyebilir, çünkü uyku süresi ve kalitesi düşer.
BELİRTİLERİ
-Yorgunluk ve halsizlik
-Kas güçsüzlüğü ve ağrılar
-Eklem ve kemik ağrıları (özellikle sırt ve bacaklarda)
-Sık enfeksiyonlar (bağışıklık zayıflığı)
-Depresif ruh hali ve anksiyete
-Uyku bozuklukları
-Saç dökülmesi
-Diş ve diş eti sorunları