Uykusuzluğun altında yatan neden vitamin eksikliği olabilir

D vitamini, vücudun uyku düzenini kontrol eden melatonin hormonunun salgılanmasında dolaylı bir rol oynar. Eksikliği, uyku kalitesini ciddi şekilde bozabilir ve aşağıdaki sorunlara yol açabilir.

UYKU PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Uykuya dalmada zorluk: Yetersiz D vitamini, uykuya geçişi zorlaştırır.

Gece sık uyanmalar: D vitamini eksikliği, gece boyunca sürekli uyanmalara neden olabilir.

Huzursuz uyku: Uykunun derinleşmemesi ve huzursuz bir uyku süreci yaşanabilir.

Yetersiz ve düşük kaliteli uyku: Kişi sabahları dinlenmiş hissetmeyebilir, çünkü uyku süresi ve kalitesi düşer.

BELİRTİLERİ

-Yorgunluk ve halsizlik

-Kas güçsüzlüğü ve ağrılar

-Eklem ve kemik ağrıları (özellikle sırt ve bacaklarda)

-Sık enfeksiyonlar (bağışıklık zayıflığı)

-Depresif ruh hali ve anksiyete

-Uyku bozuklukları

-Saç dökülmesi

-Diş ve diş eti sorunları

Kaynak: AHABER ARŞİV