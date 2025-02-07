İnsanlar haftanın belirli günleri daha mutlu hissediyor

University College London'dan araştırmacılar, 2 yıl boyunca ankete katılan 50 bine yakın kişiden elde edilen yaklaşık 1 milyon veriyi analiz etti.

Araştırmada, günün farklı zamanlarının depresyon ve kaygı belirtileri, mutluluk, yaşam tatmini, hayatın anlamlılığı ve yalnızlık gibi unsurlar üzerindeki etkisi incelendi.

Ruh halinin dopamin, serotonin ve kortizol gibi hormonlardan ve vücutta oluşan iltihaptan kaynaklanan semptomlar gibi fizyolojik süreçlerden etkilendiği belirtilen araştırmada, mutluluk ve yaşam tatmini gibi olumlu hislerin pazartesi ve cuma günü, pazar gününe göre daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırmada, depresyon ve anksiyete semptomlarının, salı ve çarşamba günleri de pazar gününe kıyasla sabah saatlerinde daha yüksek seyrettiği, bu semptomların gün içerisinde azalma göstererek geceye doğru arttığı gözlemlendi.

Ortaya çıkan sonuçlarda insanların günün erken saatlerinde her zaman daha olumlu duygulara sahip olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun günün sonuna doğru tam tersine döndüğü vurgulandı.

Araştırmada yalnızlık hissinin haftanın farklı günlerinde değişiklik göstermediğine işaret edildi.

Kışa kıyasla, diğer üç mevsimde olumsuz hislerin daha az olduğu ifade edilen araştırmada, olumlu hislerin ise daha yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, insanların genel olarak yaz aylarında daha pozitif hissettiği, ancak gün içerisindeki duygu değişimlerinin mevsimsel olarak farklılık göstermediğine dikkati çekildi.

İnsanların gün içerisinde zihinsel durumlarındaki değişimin vücuttaki saatlik hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu kaydedilen araştırmada, korku, motivasyon ve duygu durumunu etkileyen kortizol hormonunun sabah uyandıktan hemen sonra daha fazla salındığı, ancak uyku vaktine yakın bu salınımın en az seviyeye ulaştığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "BMJ Mental Health" dergisinde yayımlandı.