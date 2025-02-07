Doğal yöntemlerle diş beyazlatma yolları

Karbonat ve Limon Suyu

Karbonat, dişlerdeki lekeleri giderirken, limon suyu da dişleri beyazlatıcı etkisiyle bilinir. Bir tatlı kaşığı karbonat ile birkaç damla limon suyunu karıştırarak elde ettiğiniz karışımı diş fırçanızla dişlerinize nazikçe uygulayın. Haftada bir veya iki kez kullanabilirsiniz.

Hindistancevizi Yağı ile Yağ Çekme

Hindistancevizi yağı, doğal bir beyazlatıcıdır ve dişlerdeki sararmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Sabahları dişlerinizi fırçalamadan önce bir yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile 10-15 dakika ağız çalkalama işlemi yapın. Bu işlem, dişlerinizi beyazlatırken ağız içindeki bakterileri de temizler.

Kaynak: AA