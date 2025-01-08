Yutulabilir mide balonu yasaklandı! Uzmanlardan karara tam not

Mide balonu uygulamasının sorunlara neden olduğu uzmanlar tarafından dile getirildi (Ajanslar)

'YUTULABİLİR BALONLAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA'

Yutulabilir mide balonlarının ciddi yan etkilere de neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Göral, "Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyordu. Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu. Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve 5-6 ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve 6 ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.