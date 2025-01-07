07 Ocak 2025, Salı
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Sağlık Bakanlığı estetik uygulamalara müdahale etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 15:54 Güncelleme: 07.01.2025 15:54
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Sağlık Bakanlığı estetik uygulamalara müdahale etti

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik ile estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluş kapsamı genişletildi.

Tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında estetik işlem yapabilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi.

Daha önce, sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri gerçekleştirebilecek.

Değişiklikle, uygulayıcı hekim kapsamı genişlediği için kamuda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni yönetmelikle estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı.

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Sağlık Bakanlığı estetik uygulamalara müdahale etti Sağlık Bakanlığı estetik uygulamalara müdahale etti Sağlık Bakanlığı estetik uygulamalara müdahale etti
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