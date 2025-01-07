07 Ocak 2025, Salı
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1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 09:30 Güncelleme: 07.01.2025 09:30
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1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü çerçevesinde illerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1616 yeni hekim atamalarının gerçekleştirildiğini ifade etti. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu 1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu 1616 yeni doktor atandı! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

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