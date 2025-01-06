Bu belirtiler varsa KETEM’e başvurun! Serviks kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri neler?

Türkiye Ulusal Kanser Tarama Standartları'na göre 30-65 yaş grubundaki her kadına 5 yılda bir HPV veya Pap-smear testi ücretsiz olarak yapılmaktadır. (AA)

Serviks kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Türkiye Ulusal Kanser Tarama Standartları'na göre 30-65 yaş grubundaki her kadına 5 yılda bir HPV veya Pap-smear testi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama programları hastalığın belirtilerinin erken bir aşamada tespit edilerek durumun etkili bir şekilde yönetilmesini ve hastalığın tedavi edilmesini sağlar.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinden (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden serviks kanseri ve kanser taramaları hakkında bilgi alınabilir.