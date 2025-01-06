Bu belirtiler varsa KETEM'e başvurun! Serviks kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri belirtileri neler?
Dünyada en sık görülen 4. kanser türü olan serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) ile ilgili 2022'de dünyada 662 bin 301 yeni vaka bildirildi. Sağlık Bakanlığı, 'Serviks Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında bir mesaj yayınlarken; hastalığın belirtilerine dikkat çekti. Bakanlık, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinden (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden konuyla ilgili bilgi alınabileceğini bildirdi.
Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından serviks (rahim ağzı) kanserine dikkati çekmek amacıyla her yıl ocak ayı "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmiştir.
Serviks kanseri, dünyada kadınlarda meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülmekte, Türkiye'de ise kadınlarda görülme sıklığı bakımından onuncu sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre 2022 yılında dünyada 662 bin 301 yeni vaka görülmüştür. Ülkemizde serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5'tir.
SERVİKS KANSERİNİN RİSK FAKTÖRLERİ
- HPV enfeksiyonu
- Çok eşlilik
- Bağışıklık sisteminin ilaçlarla baskılanması
- Yetersiz ve dengesiz beslenme
- Sigara
- Genetik faktörler
SERVİKS KANSERİNİN BELİRTİLERİ
Serviks kanseri; pelvik muayene ve HPV veya Pap-smear testi ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşıldığında sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:
- Vajinadan, artan miktarda veya alışılmadık türde, akıntı geliyorsa
- Normal âdet dönemi dışındaki zamanlarda lekelenme tarzında hafif kanama oluyorsa
- Normalden daha uzun süren veya daha ağır olan âdet kanaması söz konusuysa
- Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama veya ağrı varsa
- Menopoz sonrası kanama olursa
Serviks kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Türkiye Ulusal Kanser Tarama Standartları'na göre 30-65 yaş grubundaki her kadına 5 yılda bir HPV veya Pap-smear testi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama programları hastalığın belirtilerinin erken bir aşamada tespit edilerek durumun etkili bir şekilde yönetilmesini ve hastalığın tedavi edilmesini sağlar.
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinden (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden serviks kanseri ve kanser taramaları hakkında bilgi alınabilir.