Sessiz katil! Bu belirtiler varsa dikkat! Yorgunluk hazımsızlık...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, yumurtalık kanserinin erken evrelerde fark edilebilecek bazı belirtilerini vurguluyor.

Jinekolog Susanna Unsworth'a göre, yumurtalık kanserinin belirtileri kolaylıkla başka şeylerle karıştırılabildiği gibi yaşamı tehdit eden bir hastalığa da dönüşebilir.



Bu kanser vakalarının yüzde 75'inden fazlası kanserin karın bölgesine yayıldıktan sonra teşhis ediliyor. Ancak Doktor Unsworth' a göre daha erken dönemde hastalığı teşhis ettirecek belirtiler mevcut.

Dr Unsworth bu belirtilerinin hepsinin kanser anlamına gelmediğinin altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; "Bu belirtileri görüyorsanız doktorunuza danışmanızda fayda var. Belirtilerin hepsi yumurtalık kanseri olduğunuz anlamına gelmez ama altta yatan sebebi bulmak için oldukça önemlidir."

BELİRTİLERİ

Karın, pelvik ve sırtta geçmeyen ağrı ve şişlikler, yumurtalık kanserinin erken belirtileri olabilir. Özellikle bu şikayetlerin birkaç hafta boyunca devam etmesi, daha dikkatli bir inceleme yapılmasını gerektirir.

Sık sık gece idrara çıkma ihtiyacı, mesaneye baskı yapan yumurtalık kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu durum, hastaların gece uykularını bölerek huzursuzluğa yol açabilir.

Yavaşça gelişen iştah kaybı, yemek yemeye başlar başlamaz gelen ani tokluk hissi de yumurtalık kanserinin işaretlerinden biridir.

Pelvik bölgede hissedilen şişlik veya yumru, tümörlerin varlığını işaret edebilir. Bu tür belirtiler, doktora başvurmak için güçlü bir sebeptir.

Ani bağırsak hareketleri değişiklikleri (kabızlık, ishal) ya da devamlı hazımsızlık hissi de yumurtalık kanserine bağlı olabilir.

Nedensiz kilo kaybı, vücudun gizli bir sağlık sorunu ile mücadele ettiğini gösterebilir. Yumurtalık kanseri gibi bazı hastalıklar, bu tür belirtilere neden olabilir.

Uzun süreli yorgunluk, vücudun enerji seviyesinin düşmesinin bir belirtisi olabilir. Bu durum, kadınları gün boyu halsiz ve bitkin hissettirebilir.

Uzmanlar, yukarıdaki belirtiler görüldüğünde, özellikle birkaç hafta süren rahatsızlıkların ardından doktora başvurulmasının kritik olduğunu vurguluyor.