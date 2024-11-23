Mandalina kabuğu ile baş ağrısından kurtulun!

Geleneksel tıpta sıkça kullanılan mandalina kabuğu, baş ağrısını gidermeye yönelik çeşitli yöntemlerle rahatlama sağlar. İşte mandalina kabuğuyla baş ağrısını hafifletmenin birkaç doğal yolu...

Çay Hazırlama

Mandalina kabuklarını kurutup, ardından kaynar suya ekleyerek çay hazırlayabilirsiniz. Bu çayı içmek, baş ağrınızı hafifletebilir.

Buhar İnhalasyonu

Mandalina kabuklarını kaynar suya ekleyip çıkan buharı soluyabilirsiniz. Bu yöntem, sinüslerinizi açarak baş ağrınızı hafifletebilir.

Masaj Yağı

Mandalina kabuklarını zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi taşıyıcı bir yağla karıştırarak masaj yağı hazırlayabilirsiniz. Bu yağı, şakaklarınıza ve alın bölgenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Doğrudan Uygulama

Taze mandalina kabuklarını başınıza ve şakaklarınıza doğrudan uygulayarak hafif bir masaj yapabilirsiniz. Kabukların içinde bulunan uçucu yağlar, baş ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bu yöntemlerden birini deneyerek doğal yollarla baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Kaynak: A HABER ARŞİV