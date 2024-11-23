Doktor paylaştı: Metabolizmayı iyileştiren mucize!

Dr. DeBease, bu sebzelerin "turpgiller" grubuna ait olduğunu ve brokoli, lahana, karnabahar, kara lahana gibi sebzeleri içerdiğini ifade etti. Bu sebzelerin karaciğeri koruduğunu ve karaciğerdeki yağ birikimini azalttığını vurgulayan doktor, aynı zamanda bu sebzelerin yağ yakımını artırdığını söyledi.

"Bu sebzeler karaciğeri toksinlerden arındırmaya yardımcı olan enzimler oluşturur. Ayrıca zararlı östrojen, çevresel toksinler ve ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmaya katkı sağlarlar" diyen Dr. DeBease, bu sebzelerin sağlık üzerindeki etkilerini hayranlıkla anlattı.

Turpgiller ailesine ait diğer sebzeler arasında Brüksel lahanası, roka, hardal yaprağı, turp, şalgam ve pazı yer alıyor.

Turpgiller vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Özellikle koyu yeşil renkte olanlar A ve C vitaminleri bakımından yüksek değerlere sahip.

Ayrıca folat ve K vitamini açısından da önemli bir kaynaklar. Yapılan araştırmalar, turpgillerde bulunan fitobesinlerin iltihaplanmayı azaltabileceğini ve kanser riskini düşürebileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, turpgilleri içeren bir beslenme düzeninin, çeşitli meyve ve sebzeler, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlarla dengelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) hazırladığı "Eatwell Rehberi", sağlıklı ve dengeli bir diyet için şu önerilerde bulunuyor:

"Her gün 5 porsiyon çeşitli meyve ve sebze tüketin; ana öğünleri yüksek lifli nişastalı gıdalara (patates, ekmek, pirinç, makarna) dayandırın; süt veya alternatiflerini (örneğin soya sütü) tüketin; fasulye, baklagiller, balık, et veya diğer protein kaynaklarına yer verin; doymamış yağları tercih edin ve az miktarda tüketin; günde 6-8 bardak sıvı tüketin."

Sağlıklı bir yaşam için turpgillerden bolca faydalanmak, vücudu koruma ve güçlendirme açısından etkili bir adım olabilir.

Kaynak: AA