1 bardak suyla hemen belli oluyor! Sahte çayı anlamanın yöntemi...

Çayın sahteliğini anlamanın en basit yolu, bir tutam çayı soğuk suya atıp gözlem yapmaktır. Gerçek çay, suya yavaşça karışarak renk verirken, sahte çay hızla sararmaya başlar. Eğer çayınızın rengi birkaç dakika içinde değişirse, bu çay muhtemelen boya karıştırılmıştır.

Nasıl yapılır?

Bir bardak suya bir tutam çay atın.

Çayın suyu hemen sararmaya başlıyorsa, bu çay boyalıdır.

Eğer su yavaşça 15-20 dakika içinde sararmaya başlarsa, bu çay gerçek ve boyasızdır.

1. Çay Yapraklarının Şekli

Sahte çayın en belirgin özelliklerinden biri, çay yapraklarının şeklidir. Gerçek çay yaprakları bükük, kıvrımlı ve farklı boyutlardadır. Ayrıca, toz haline gelmiş olmamalıdır. Eğer çayınızın yaprakları düzensiz ve aşırı düzgün bir şekilde parçalanmışsa, bu sahteliğin bir göstergesi olabilir.

2. Çayın Rengi

Çay yapraklarının renginin koyu ve parlak olması gerekir. Özellikle siyah çaylarda, çayın rengini kontrol etmek çok önemlidir. Sahte çay, demlendikten sonra bulanıklaşır ve koyu, parlak renkten uzaklaşır. Çayın demlenmesi sırasında hemen rengin değişmesi, kullanılan boyaların etkisiyle çayın kalitesiz olduğunu gösterir.

3. Çayın Kokusu

Gerçek çayın kendine has hafif bir kokusu vardır. Keskin ya da rahatsız edici bir koku değil, aksine ferahlatıcı ve hafif bir kokuya sahip olmalıdır. Sahte çaylarda ise, bu koku kaybolmuş olabilir ya da yerine başka bitkiler eklenmiş olabilir. Eğer çayın kokusu bayatlamışsa, bu çayın sahte olduğunun bir göstergesidir.

Kaynak: AA