Kış geldi tüketimi arttı! Kase kase için! Doğal antibiyotik...

Havaların soğumasıyla birlikte, gribal enfeksiyon vakalarında yaşanan artış, vatandaşları hastalıklardan korunmak için doğal yollara yönlendiriyor. Bu süreçte, halk arasında 'şifa deposu' olarak adlandırılan işkembe çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin ilk tercihi haline geliyor.

İşte işkembenin sağlığa faydaları...

İŞKEMBENİN FAYDALARI

Bağışıklık Sistemi Güçlendirici: İşkembe, içerdiği çinko ve demir gibi mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Zengin Protein Kaynağı: Protein bakımından oldukça zengin olan işkembe, kas ve dokuların güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle sporcular için mükemmel bir besin kaynağıdır.

Sindirim Sistemi Desteği: İşkembe, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan glisin ve prolin gibi amino asitler içerir. Bu da işkembe çorbasını mide problemleri yaşayanlar için faydalı hale getirir.

Cilt Sağlığı: İçeriğindeki kolajen sayesinde cilt elastikiyetini artırır ve cilt sağlığını iyileştirir. Aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilir.

Eklem Sağlığı: Kolajen ve jelatin açısından zengin olan işkembe, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir, kemik sağlığını destekler.

Kaynak: A HABER ARŞİV