Bu belirtilere dikkat! Körlüğe neden oluyor...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde körlüğe neden olabileceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

Kenar, "Diyabet, küçük damarları etkileyen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde diyabet; görme netliğini etkileyebilir, gözlük numarasının sık sık değişmesine sebep olabilir. Diyabetin yol açtığı başlıca göz hastalıkları arasında katarakt, glokom, retinal damarların hasar görmesiyle ortaya çıkan diyabetik retinopati sayılabilir. Bu hastalıkların gelişmemesi için diyabet hastalarının göz muayenelerini düzenli olarak yaptırması ve kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullanarak göz tansiyonuna dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

BULANIK GÖRME, DİYABET HABERCİSİ OLABİLİR

Bulanık görmenin her zaman gözlük numarasındaki değişikliklerden kaynaklanmadığını belirten Op. Dr. Fatih Kenar, "Yüksek kan şekeri, gözdeki lensin şeklini bozarak görme netliğinde değişikliklere yol açabilir. Glukozun lens içindeki sıvı miktarını artırması sonucu görme bulanıklaşabilir. Bu durumda, şeker seviyesi normale döndüğünde görme sorunları da kaybolabilir veya azalabilir. Diyabet hastalarının görme sorunları yaşadıklarında şeker seviyelerini kontrol altına alarak bir göz hastalıkları uzmanına danışmaları gerekmektedir" diye belirtti.

Kataraktın diyabet ile ilişkisini açıklayan Op. Dr. Fatih Kenar, "Katarakt, gözün içindeki lensin matlaşmasıdır ve genellikle yaşla birlikte görülür. Ancak diyabeti olan kişilerde katarakt daha erken dönemde ortaya çıkabilir. Diyabetli bireylerin düzenli göz kontrollerini yaptırmaları, kataraktın erken tespit edilmesine ve gerekli tedavilerin yapılmasına yardımcı olur" dedi.

GÖZ TANSİYONUNA DİKKAT

Glokomun, bir diğer adıyla göz tansiyonunun dünya çapında körlüğe neden olan önemli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, diyabetlilerin göz tansiyonu riskini şu şekilde açıkladı: "Glokom, göz içi basıncının arttığı ve görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Diyabeti olan bireylerde, yüksek kan şekeri seviyeleri göz içi basıncını artırabilir ve glokom riskini yükseltebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının göz tansiyonlarını düzenli olarak ölçtürmeleri çok önemlidir."

Diyabetik retinopatinin, diyabet hastalarında sık görülen ve gözdeki kılcal damarların tahribatı sonucu ortaya çıkan bir diğer ciddi göz sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Op. Dr. Fatih Kenar, "Retinada kanamalar, serum sızması ve ödem gibi sorunlara yol açabilen bu hastalık, erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir. Diyabet hastalarının göz muayenelerini ihmal etmeden düzenli aralıklarla yaptırmaları, görme kaybını engelleyebilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA