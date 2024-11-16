Ağız kokusunu dakikalar içinde yok ediyor! "Doğal diş fırçası"

Diş sağlığını koruyarak ağız kokusunu engellemek mümkündür. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, bakterilerin ağızda birikmesini engeller ve ağız kokusunun önüne geçer.

Harvard Health'in aktardığına göre, "Ağız sağlığı kötü olan (örneğin diş eti hastalığı veya diş kaybı yaşayan) kişilerin, iyi ağız sağlığına sahip olanlara kıyasla kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler sorunlar yaşama oranları daha yüksektir."

Diş Hekimi Dr. Tim Bradstock-Smith, diş sağlığını iyileştirebilecek besinleri açıkladı.

Dr. Bradstock-Smith, yeşil çayın, ağzımızdaki kötü kokuya yol açan kükürt bileşiklerini azalttığını ve antibakteriyel özellikleriyle ağızda bulunan bakterileri azaltarak genel ağız sağlığını iyileştirdiğini belirtiyor.

Elma, 'doğanın diş fırçası' olarak bilinir, çünkü çıtır dokusu ve yüksek lif içeriği sayesinde dişlerden plak ve yemek parçalarını temizler," diyor. Ayrıca doğal asidik yapısı, tükürük üretimini teşvik eder ve kötü kokuya yol açan bakterileri temizler.

Yoğurtlardaki probiyotikler, zararlı bakterilerle mücadele ederek ağızda faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Düzenli tüketimi, plak birikimini azaltır ve diş eti hastalığı riskini düşürür.

Yüksek klorofil içeriği sayesinde maydanoz, doğal bir deodorandır ve kötü kokuları nötralize eder. Çiğnenmesi, ağızda bakterilerin azalmasına yardımcı olur.

Fesleğen de maydanoz gibi klorofil içerir ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Taze fesleğen çiğnemek veya diyete dahil etmek, ağızda kötü kokuyu önler ve bakterileri azaltır.

Kaynak: A HABER ARŞİV