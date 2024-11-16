Tam bir şifa deposu! Faydaları saymakla bitmiyor...

Tahin, içeriğindeki antioksidanlar ve besin öğeleri sayesinde cilt sağlığını destekler. yara iyileşmesini hızlandırma konusunda etkili olabilir. Özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak tüketilir. Yoğun besin değerine sahip olan tahin, sağlığa birçok fayda sunar.

TAHİN FAYDALARI

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kansere karşı koruyucudur.

Damar sertliği ve tıkanmalarını engeller.

İdrar söktürücü özellik gösterir.

Cildi güzelleştirir..

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığını korur.

Vücuttaki zehirleri atar.

Protein zengini ve enerji vericidir.

NASIL TÜKETİLİR?

Tahin, kahvaltılarda ekmekle, peynirle, bal veya pekmezle yenebileceği gibi salatalarda, çorbalarda ve tatlılarda da kullanılabilir. Özellikle tahin pekmez karışımı, enerji verici ve bağışıklık güçlendirici bir atıştırmalık olarak oldukça faydalıdır. Ancak tüketirken aşırıya kaçmamak gerekir.

Kaynak: AA