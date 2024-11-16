Kızamıktan korunmanın yolları!

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamık hastalığına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelinde 2023'te tahmini olarak 10,3 milyon kızamık vakası görüldü. Bu 2022'ye göre yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Küresel olarak yetersiz aşılama kapsamı, vakalarda artışa neden oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kızamık hastalığının iki doz kızamık aşısıyla önlenebileceği belirtilen raporda, 2023'te 22 milyondan fazla çocuğun ilk doz kızamık aşısını kaçırdığı kaydedildi.

Raporda, "Geçen yıl dünya genelinde çocukların tahminen yüzde 83'ü ilk doz kızamık aşısını olurken, yalnızca yüzde 74'ü önerilen ikinci dozu aldı." ifadesine yer verildi.

Kızamığın en bulaşıcı virüslerinden biri olduğuna işaret edilen raporda, kızamık salgınını önlemek ve toplumları bu virüsten korumak için her ülkede 2 doz kızamık aşısının yüzde 95 veya daha fazla oranda uygulanması gerektiği vurgulandı.

Aşılama kapsamındaki küresel boşluklar sonucunda 57 ülkede 2023'te büyük veya yıkıcı kızamık salgını yaşandığı bildirilen raporda, "Salgın, Amerika kıtası hariç tüm bölgeleri etkiledi. DSÖ'nün Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerindeki vakalarda önemli artış yaşandı. Tüm büyük veya yıkıcı salgınların neredeyse yarısı Afrika bölgesinde meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ'den aşılamaya yatırım çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kızamık aşısının son 50 yılda diğer tüm aşılardan daha fazla hayat kurtardığını hatırlattı.

Ghebreyesus, "Daha fazla hayat kurtarmak ve bu ölümcül virüsün en savunmasızlara zarar vermesini engellemek için nerede yaşarlarsa yaşasınlar, herkes için aşılamaya yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BELİRTİLERİ

Kızamık belirtileri arasında şunlar yer alır:

Yüksek ateşle başlayan vücut sıcaklığında artış

Halsizlik ve iştahsızlık ile kendini gösteren genel bir kırıklık hali

Hassas ve sulanmış gözlerle belirginleşen gözlerde kızarıklık

Küçük beyaz lekelerle tanınan ağız içinde Koplik lekeleri

Yüzden başlayarak vücuda yayılan kırmızı döküntüler

Kuru ve rahatsız edici bir öksürükle birlikte görülen solunum yolu tahrişi

Burun akıntısı ve tıkanıklığı ile karakterize edilen nezle benzeri semptomlar

KORUNMA YOLLARI

Kızamıktan korunmanın en etkili yolu aşıdır. Zayıflatılmış canlı virüs aşısı, çocuklara 15 aylıkken tek doz olarak uygulanır. Bağışıklık sistemi zayıf olan veya beslenme sorunu yaşayan çocuklarda, 6 ay sonra bir destek dozu yapılması önerilir. Salgın dönemlerinde, 9 aylıktan büyük tüm çocuklara da aşı uygulanabilir. Bu durumda, 15 ay tamamlandığında bir destek dozu daha yapılması gerekmektedir.

Aşı, kızamığı engellemek için en güvenli ve etkili yöntemdir.

Kaynak: AA