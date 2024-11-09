Günde 3 bardaktan fazla tüketmek zarar veriyor!

Bitki çayları sağlık rutinine katkıda bulunan doğal içeceklerdendir fakat uzmanlar bu konunun hassas olduğunun altını çiziyor. Gastroenteroloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, bitki çaylarının doğru türlerinin seçilmesi, uygun şekilde demlenmesi ve kontrollü tüketilmesinin önemine değindi.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin fonksiyonel hastalıklar olduğuna işaret eden belirten Prof. Dr. Yaşar, bunların tedavisinde papatya, tıbbi nane ve melisa çaylarının ön plana çıktığını kaydetti. Yaşar, bu çayların yanı sıra adaçayı, zencefil, kimyon ve rezene gibi bitkilerin de sindirimin kolaylaştırılmasına katkı sağladığı bilgisini belirtti.

BİTKİ ÇAYLARINI HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Yaşar, bitki çaylarının hazırlanmasında infüzyon ve kaynatma gibi iki temel yöntemin bulunduğunu belirterek, "Özellikle yaprak ve çiçek kısmı kullanılan bitkilerin kaynatılıp biraz soğutulmuş suya eklenerek demlenmesi gerekmektedir. Zencefil gibi kök bitkiler önce suda birlikte kaynatılmalı, ardından süzülerek servis edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bitki çaylarının her zaman masum olmadığına işaret eden Yaşar, "Günde bir ila üç bardak tüketmek idealdir. Daha fazla tüketim, bitkisel içeriklerin yan etkilere yol açmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

Yaşar, bitki çaylarının güvenilir kaynaklardan alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, kullanıcıların bitki çaylarını temin ederken kaynağına dikkat etmeleri gerektiğini ve bitkilerin uzman tavsiyesiyle kullanılmasını önerdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA